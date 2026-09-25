Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
ЦИК: В новую Госдуму прошли 46 ветеранов СВО
ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов СВО
В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК.
«На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.
Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.
Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.