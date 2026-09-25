Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
В Кремле оценили важность контактов Трампа и Си Цзиньпина
Песков назвал чрезвычайно важными переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина имеет колоссальное значение для мирового сообщества и привлекает пристальное внимание.
Общение лидеров двух крупнейших мировых экономик вызывает огромный интерес в России, передает РИА «Новости».
В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.
«Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда события, которые привлекают внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.
Президент США Дональд Трамп лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.
В ходе переговоров в Белом доме политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.