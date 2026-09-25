В Кремле оценили важность контактов Трампа и Си Цзиньпина

Песков назвал чрезвычайно важными переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Tекст: Елизавета Шишкова

Общение лидеров двух крупнейших мировых экономик вызывает огромный интерес в России, передает РИА «Новости».

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

«Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда события, которые привлекают внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

Президент США Дональд Трамп лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

В ходе переговоров в Белом доме политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.