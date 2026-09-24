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    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня

    Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

    Tекст: Вера Басилая

    Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.

    «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

    По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

    Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

    По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    23 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

    Путин предложил Щукина, Давдиева и Абдулхаликова на пост главы Дагестана

    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана список из трех кандидатов на должность руководителя республики.

    «Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан (НС РД) три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», – сообщили в парламенте республики, передает РИА «Новости».

    В начале апреля глава государства принял отставку бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин, который ранее занимал должность председателя Верховного суда региона.

    В июле новый руководитель региона сменил глав трех республиканских министерств.

    Позже председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров анонсировал проведение выборов в сентябре.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    23 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин назвал цифровой рубль полноценным средством платежа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Цифровой рубль окончательно закрепился в статусе официального средства платежа в России, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в ходе рабочей встречи с правительством, которая проходила в формате видеоконференции, сообщил об официальном внедрении цифровой нацвалюты в финансовую систему страны с начала осени, передает РИА «Новости».

    «У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем для граждан.

    Торговая сеть Fix Price объявила о приеме оплаты в новой валюте через обновленные терминалы Сбербанка.

    Сеть гипермаркетов «Лента» запланировала внедрение такого способа расчетов в большинстве своих розничных магазинов.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    23 сентября 2026, 18:26 • Новости дня
    Путин: Переезд офисов госкомпаний в регионы уже начат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин сообщил об активном переезде головных офисов крупных государственных компаний из столицы в различные регионы страны.

    Путин заявил, что процесс перемещения центральных офисов крупных государственных компаний из Москвы в регионы России активно идет. Глава государства провел совещание с правительством в формате видеоконференции, где обсудил этот вопрос с министром экономического развития Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

    «Максим Геннадьевич, есть еще один вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы – из Москвы в регионы Российской Федерации. Я знаю, что этот процесс идет. Он в каком сейчас состоянии находится?», – поинтересовался глава государства.

    Решетников пояснил, что речь идет не просто о смене юридического адреса, а о реальном переводе функций и рабочих мест. В качестве примера он привел компанию «Русгидро», которая уже завершила переезд в Красноярский край. РЖД создает инновационный кластер во Владимирской области для двух тысяч сотрудников, а «Транснефть» планирует перевести до тысячи человек в бэк-офисы в регионах.

    Кроме того, «Почта России» уже разместила свою IT-компанию с более чем тысячей сотрудников в Татарстане и планирует перевести туда еще две тысячи. Министр добавил, что правительство поручило ведомствам контролировать планы переезда, а сами регионы активно готовят предложения для госкомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода структур в регионы.

    Ранее президент России подтвердил запуск процесса децентрализации управления на практике. Двумя годами ранее российский лидер потребовал представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из столицы.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    23 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин наградил спасавшего людей в период оккупации ВСУ курского фельдшера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посмертно отметил высокой государственной наградой сельского медика Владимира Ващенко, оказывавшего помощь раненым жителям Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в своем канале в Max рассказал, что медик десять лет трудился в селе Гуево. «Сельский фельдшер, который был со своими пациентами до конца. Указом президента орденом Пирогова (посмертно) награжден фельдшер из села Гуево Суджанского района Владимир Ващенко», – заявил глава региона.

    Участок специалиста насчитывал более 550 человек. После захода украинских войск 6 августа 2024 года врач остался с местными жителями. Он ежедневно помогал раненым, накладывал повязки и спасал жизни в условиях полного отсутствия связи.

    Губернатор добавил, что многие люди выжили исключительно благодаря усилиям медика. В апреле 2025 года при эвакуации населения 54-летний специалист попал под обстрел и погиб.

    В июле текущего года президент России поблагодарил сотрудницу скорой помощи из Курской области за самоотверженность.

    Ранее глава государства выразил особую признательность спасающим жизни бойцов военным медикам.

    Во время оккупации курского села Гуево двадцать два человека погибли от постоянных обстрелов.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    23 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    Путин назвал рекордную явку на выборах доказательством поддержки курса властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Рекордное количество избирателей на прошедших выборах свидетельствует о поддержке россиянами усилий властей по укреплению страны, отметил Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – цитирует агентство главу государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. Политолог Александр Рудаков назвал этот рекордный результат показателем высокой легитимности голосования.

    Перед началом кампании глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    23 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    В Запорожской области назвали истерикой позицию ЕС по выборам в России

    Глава заксобрания Запорожской области Емельяненко назвал истерикой позицию ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал истерикой отказ Евросоюза признать результаты выборов в Государственную думу на территории новых российских регионов.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко прокомментировал отказ Евросоюза признать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион продолжит развиваться в составе России, несмотря на провокации со стороны киевских властей и европейских политиков.

    «Жителям Запорожской области нет никакого дела до истерики ЕС. Нам их оценки и мнения не нужны. Прошедшие выборы стали актом восстановления исторической справедливости», – подчеркнул Виктор Емельяненко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область впервые приняла участие в формировании Государственной думы.

    Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от признания итогов этого голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позицию Европы по данному вопросу «десятым делом» для России.

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    23 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков напомнил о готовности Москвы принять Зеленского для встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, позиция Кремля относительно возможных переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским остается неизменной, передает ТАСС.

    «Что касается встречи Путина с Зеленским – здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Москва готова обеспечить безопасность главы киевского режима в случае его визита в столицу России для проведения контактов на высшем уровне.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Песков исключил встречу Путина и Зеленского в Майами.


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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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