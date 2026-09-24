Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома
Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.
«Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.
По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.
Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.
Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.
По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.