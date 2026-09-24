Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

Tекст: Вера Басилая

«Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.