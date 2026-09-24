Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Турции
AFAD: На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в районе Каракепрю турецкой провинции Шанлыурфа.
Сейсмическое событие зарегистрировано в 10:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,39 км, передает РИА «Новости» сообщение турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
В настоящее время местные власти и специалисты экстренных служб уточняют информацию о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на востоке Турции произошло мощное землетрясение.
В апреле подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке страны.
В марте сейсмическая волна от турецкого землетрясения докатилась до Сочи.