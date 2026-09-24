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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    24 сентября 2026, 11:06 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Турции

    AFAD: На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в районе Каракепрю турецкой провинции Шанлыурфа.

    Сейсмическое событие зарегистрировано в 10:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,39 км, передает РИА «Новости» сообщение турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    В настоящее время местные власти и специалисты экстренных служб уточняют информацию о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на востоке Турции произошло мощное землетрясение.

    В апреле подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке страны.

    В марте сейсмическая волна от турецкого землетрясения докатилась до Сочи.

    23 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины

    Лидеры Турции и Японии обсудили двусторонние отношения и восстановление Украины

    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    @ mofa.go.jp

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генассамблеи ООН обсудили двустороннее сотрудничество и важность восстановления Сирии, Газы и Украины.

    На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Управление коммуникаций администрации турецкого лидера.

    В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган указал на потенциал для сбалансированного роста двусторонней торговли и подчеркнул необходимость сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и оборонной промышленности.

    Турецкий президент также отметил усилия Анкары по обеспечению мира и акцентировал внимание на важности восстановления разрушенных войной территорий Сирии, сектора Газа и Украины.

    Эрдоган пригласил Такаити принять участие в саммите лидеров COP-31, который пройдет в Турции. На встрече присутствовали главы ключевых турецких министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем. Во вторник турецкий лидер осудил нападения на торговые суда в Черном море. В сентябре глава государства призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

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    24 сентября 2026, 05:18 • Новости дня
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    @ Kyle Mazza/CNP/MediaPun/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Встреча политиков прошла в Турецком доме в Нью-Йорке во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения», – сообщили в администрации турецкого лидера.

    Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной и достижению прочного мира. Турецкая сторона намерена продолжить работу по возобновлению прямых переговоров между участниками конфликта.

    В текущем году несколько судов Турции подверглись атакам со стороны ВСУ в акватории Черного моря. В результате инцидентов пострадали турецкие граждане, один человек погиб. После этого Анкара вызвала украинского посла в МИД и потребовала обеспечить безопасность торговых маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер с трибуны ООН осудил недавние нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве исходящие от Киева угрозы безопасности судоходства.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта ввести мораторий на военные действия для защиты гражданского флота.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол США в Турции Том Баррак заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 будут урегулированы.

    Дипломат отметил, что стороны ведут «неустанную» работу над решением двусторонних вопросов. Баррак подчеркнул, что отношения между Турцией и США сейчас близки как никогда, передает агентство Anadolu.

    Отвечая на вопрос о С-400, посол указал на законодательство США, включая CAATSA, и требования к статусу системы. Он назвал эту тему «вопросом отношений», а не критической проблемой.

    Баррак также охарактеризовал отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана как «очень крепкие». Ожидается, что лидеры встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция заявила о наличии «креативных идей» для переговоров с США по С-400. Летом Анкара назвала спекуляциями слухи о перепродаже российских комплексов. В июле турецкий МИД призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

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    23 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Началась эвакуация 30 россиян с горы Манаслу в Непале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группу российских альпинистов срочно спускают с гималайской вершины в Непале из-за мощных осадков и высокой угрозы схода смертоносных лавин, сообщили СМИ.

    В Непале начали эвакуацию 30 россиян с горы Манаслу из-за мощного снегопада и угрозы схода лавин. Непогода заблокировала привычные маршруты, пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «После мощного снегопада все страховочные веревки выше третьего лагеря оказались под снегом. На пути к четвертому лагерю сугробы выросли выше пояса – пройти дальше не смогли даже опытные шерпы», – отмечается в сообщении.

    Ожидается, что с 24 сентября циклон из Бенгальского залива принесет еще несколько метров осадков. Сейчас 30 граждан России, включая организованную группу из 17 человек, покинули лагеря и начали спуск.

    Одновременно стало известно о трагедии в Кабардино-Балкарии. Два альпиниста 30 и 43 лет из Тольятти и Нижнего Новгорода погибли на горе Дыхтау. Мужчины пропали 20 сентября, их тела планируют эвакуировать коммерческим вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше года назад российское посольство в Непале также анонсировало эвакуацию застрявших на горе Манаслу альпинистов.

    Ранее, в середине сентября, спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии. А глава республики Казбек Коков выразил соболезнования родным 17 погибших спортсменов.

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    22 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Эрдоган в ООН осудил нападения на торговые суда в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недопустимыми любые нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    В ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке турецкий лидер подчеркнул важность безопасности морских путей, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем контакты со сторонами для восстановления безопасности судоходства в Черном море, обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения войны на более широкую географию. Я особо подчеркиваю, что недавние нападения на торговые суда в Черном море неприемлемы», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение турецкой инициативы об отказе от атак на морские суда.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве угрозы безопасности черноморского судоходства со стороны Киева.

    В конце августа турецкий коммерческий танкер STAR II подвергся удару беспилотного аппарата.

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    22 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    Ураган «Поло» в Тихом океане усилился до максимальной категории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ураган «Поло» у берегов Мексики набрал разрушительную силу, скорость постоянного ветра внутри атмосферного вихря достигла 72 метров в секунду, сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики (Conagua).

    Стихия находится в 355 км от мексиканского побережья, передает ТАСС. Центр урагана располагается к югу от Сиуатанехо и юго-востоку от Мансанильо. Атмосферный вихрь смещается на восток со скоростью девять километров в час.

    Максимальные порывы ветра в эпицентре достигают 87,5 метра в секунду. Приближение циклона грозит интенсивными осадками сразу нескольким регионам. В штатах Колима, Мичоакан, Герреро и Оахака ожидается выпадение от 75 до 150 миллиметров осадков.

    Сильные дожди также прогнозируются на территории штата Халиско. Прибрежные районы Мичоакана и Герреро могут столкнуться с волнами высотой от трех до четырех метров. Местные власти продолжают внимательно следить за ситуацией на опасных участках побережья.

    В июне текущего года у тихоокеанского побережья Мексики сформировался тропический шторм «Борис».

    Годом ранее ураган «Эрик» приблизился к мексиканским штатам Герреро и Оахака.

    Осенью 2024 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 около мексиканского города Мансанильо.

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    23 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Эрдоган призвал сохранить территориальную целостность Украины после конфликта

    Эрдоган заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за завершение конфликта на Украине с сохранением ее территориальной целостности и суверенитета.

    Эрдоган выразил надежду на мирное урегулирование украинского кризиса с учетом сохранения суверенитета страны, передает агентство «Анадолу».

    «Что касается российско-украинского конфликта, мы искренне надеемся, что он завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити обсудили важность восстановления Сирии, Газы и Украины на полях Генассамблеи ООН.

    Турецкий лидер во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал недопустимыми любые нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    Российская сторона назвала киевский режим главным препятствием для завершения боевых действий.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков подтвердил инициативу Турции о прекращении ударов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Анкара предложила Москве и Киеву отказаться от атак на морские суда в акватории Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Турция предложила России и Украине прекратить атаки на морские суда в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получала соответствующую инициативу от Анкары. По его словам, тема обсуждалась на высшем уровне.

    «Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Владимира Путина и президента Тайипа Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Анкара активизировала усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Турецкое правительство проводило закрытые консультации с Москвой и Киевом для создания механизма предотвращения атак на гражданские суда.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия в акватории.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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    22 сентября 2026, 07:12 • Новости дня
    Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.

    Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.

    Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.

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    23 сентября 2026, 22:39 • Новости дня
    Турция передала военную базу на севере Ирака Багдаду

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам встречи премьера Ирака Али аз-Зейди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой.

    Соответствующее соглашение было достигнуто на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Турецкая сторона обязалась поэтапно передать военно-тренировочный лагерь Башика-Зеликан федеральному правительству Ирака.

    «Во время переговоров, посвященных всестороннему обсуждению стратегических двусторонних отношений, в частности, было принято решение о полном восстановлении контроля иракского государства над курдским районом Синджар и прекращении присутствия там запрещенных иностранных вооруженных формирований», – отмечает содержание договоренности Иракское агентство новостей INA.

    Изначально турецкий военный лагерь создавался для подготовки добровольцев из курдского ополчения. Позднее центральное правительство в Багдаде неоднократно выражало протесты, считая присутствие иностранных сил незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года.

    Ранее политик предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    В конце августа власти арабской республики отвергли идею сохранения части сил международной коалиции после 30 сентября.

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    22 сентября 2026, 07:16 • Новости дня
    Тайфун «Дуцзюань» унес жизни трех человек в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Й прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю, сообщила полиция пострадавших префектур Канагава и Тиба, примыкающих к Токио.

    Тайфун «Дуцзюань» прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю, передает ТАСС. В результате стихийного бедствия три человека погибли из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Еще двое местных жителей считаются пропавшими без вести, сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.

    Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе. В некоторых районах за двое суток выпало более 410 мм осадков. Накануне, 20 сентября, власти рекомендовали более чем 1,6 млн человек переместиться в безопасные места.

    Несмотря на улучшение погодных условий, в районе Токио приостановлено движение по многим железнодорожным направлениям. Специалисты планируют проверить состояние путей и оборудования после прошедших ливней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании предупредили пассажиров о возможных задержках из-за тайфуна. Накануне столичные аэропорты отменили более 520 вылетов. Железнодорожные компании приостановили движение поездов на ряде линий.

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    22 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    При стрельбе у лицея в Турции пострадали четыре школьника

    Четыре школьника пострадали при стрельбе из ружья у лицея на западе Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой провинции Маниса неизвестный открыл стрельбу из ружья возле лицея, в результате инцидента ранения получили четыре школьника.

    Инцидент произошел около Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза в районе Тургутлу провинции Маниса на западе Турции. По неустановленной пока причине неизвестный открыл огонь из ружья рядом с учебным заведением, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TGRT.

    В результате стрельбы пострадали четыре ученика. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Раненым оказали первую помощь и направили их в больницу.

    Полиция оцепила территорию лицея и начала расследование, правоохранители устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной при стрельбе в турецкой школе погибли четыре человека.

    В апреле звуки стрельбы раздались в школе Кахраманмараша в Турции.

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    22 сентября 2026, 09:18 • Новости дня
    Школьник погиб при стрельбе у школы в Турции

    Один ученик погиб и четверо ранены в результате стрельбы у школы в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Тургутлу турецкой провинции Маниса неизвестный открыл стрельбу перед школой, в результате чего один ученик погиб и четверо получили ранения.

    Вооруженное нападение произошло перед зданием средней школы в районе Тургутлу провинции Маниса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sozcu.

    В результате инцидента четыре ученика получили ранения, один погиб. Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. На место происшествия направлены сотрудники полиции и бригады скорой помощи, передает Milliyet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при стрельбе у лицея в Турции пострадали четыре школьника.

    В апреле при стрельбе в школе в Турции погибли четыре человека.

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      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

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    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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