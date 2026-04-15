При стрельбе в школе в Турции погибли четыре человека, 20 ранены
В средней школе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще 20 получили ранения.
Четыре человека погибли в результате стрельбы в средней школе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.
По последним данным, стрельбу открыл ученик школы около 14.00 по местному времени, нападавший был обезврежен учителем. Ранения получили 20 человек.
Губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр подтвердил факт нападения.
Власти проводят расследование, выясняются мотивы стрелявшего. Школа и прилегающая территория оцеплены полицией, на месте работают экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кахраманмараш на востоке Турции зафиксировали звуки стрельбы в одной из школ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи.
Накануне напавший на школу на юго-востоке Турции погиб во время операции сил спецназа по его захвату, сообщил губернатор провинции Шанлыурфа.