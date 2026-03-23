Онищенко назвал оптимальный возраст рождения детей в России

Академик Онищенко счел 26 лет лучшим возрастом для рождения детей

Tекст: Вера Басилая

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сейчас пик рождаемости приходится на более зрелые годы, передает РИА «Новости».

«У нас в возрасте 30-40 лет наиболее многочисленное рождение – это 38% от всех родившихся... А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически – это 26 лет», – сказал академик.

Эксперт уточнил, что именно в категорию от 30 до 40 лет попадает около 1,2 млн женщин, включая тех, кто рожает впервые.

По мнению специалиста, нереализованное желание иметь детей у этой возрастной группы представляет собой главный резерв для восстановления демографических показателей в стране.

Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин на уровне от 18 до 49 лет.

Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей женщин на консультацию к медицинскому психологу.

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил о выявлении нарушений репродуктивной функции у 12,9% прошедших диспансеризацию россиянок.