Онищенко назвал оптимальный возраст рождения детей в России

Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Академик Онищенко счел 26 лет лучшим возрастом для рождения детей
В России большинство женщин становятся матерями в возрасте от 30 до 40 лет, однако оптимальным для рождения ребенка медицинский специалист считает 26 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сейчас пик рождаемости приходится на более зрелые годы, передает РИА «Новости».
«У нас в возрасте 30-40 лет наиболее многочисленное рождение – это 38% от всех родившихся... А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически – это 26 лет», – сказал академик.
Эксперт уточнил, что именно в категорию от 30 до 40 лет попадает около 1,2 млн женщин, включая тех, кто рожает впервые.
По мнению специалиста, нереализованное желание иметь детей у этой возрастной группы представляет собой главный резерв для восстановления демографических показателей в стране.
Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин на уровне от 18 до 49 лет.
Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей женщин на консультацию к медицинскому психологу.
Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил о выявлении нарушений репродуктивной функции у 12,9% прошедших диспансеризацию россиянок.