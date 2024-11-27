Минтруд решил пересмотреть список запрещенных мест для работы подростков

Минтруд России решил пересмотреть места работы для несовершеннолетних

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Министерство труда и соцащиты намерено пересмотреть перечень рабочих мест, на которых запрещено трудоустройство несовершеннолетних граждан, сообщает ТАСС. В настоящее время ограничения касаются мест, где присутствуют вредные факторы, определенные документом, датированным 2000 годом.

Котяков подчеркнул, что министерство собирается провести анализ существующих вредных факторов на производствах. В результате модернизации на некоторых предприятиях такие факторы могли быть снижены. Если по итогу проверки окажется, что на определенных рабочих местах вредные условия были устранены или улучшены, их могут исключить из действующего перечня, что позволит трудоустройство несовершеннолетних на этих производствах.

Эта инициатива направлена на расширение возможностей трудоустройства для молодежи без риска для их здоровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили упростить процесс устройства на работу для несовершеннолетних, чтобы облегчить их доступ к трудоустройству.