В Госдуме предложили упростить устройство на работу несовершеннолетних

В Госдуму внесен проект закона об упрощении трудоустройства лиц, не достигших совершеннолетия, сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

В случае если инициатива будет поддержана, для заключения трудового договора с детьми от 14 лет до 18 лет больше не нужно будет получать согласие от органов опеки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Необходимость согласовывать его расторжение с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних также предлагается отменить.

Нагрузка на работодателей, благодаря законопроекту, также может быть снижена: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра. Законопроект оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних.

«У нас активная молодежь, ребята хотят расти и развиваться, хотят получать трудовой опыт, но эффективных механизмов для этого сейчас нет. По исследованиям, 9 из 10 подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Начинаются проверки, бюрократия, бесчисленные согласования, работодателям это просто не выгодно. Наш законопроект содержит ряд важных изменений, которые помогут изменить ситуацию к лучшему», - сказал Метелев.

Комитет предложил экспертам из Минздрава и Минтруда утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних. По мнению депутатов, это поможет органам исполнительной власти при утверждении региональные перечней таких работ с учетом специфики локальных рынков труда.

Один из авторов законопроекта Михаил Киселев подчеркнул, что по данным Минтруда в России ежегодно трудоустраивается 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории по-прежнему превышает предложение. Также он отметил, что сложная процедура трудоустройства создает опасные прецеденты, когда подростки устраиваются неофициально, в таких случаях защитить их права становится труднее.

«Множество ограничений по видам работ уже давно потеряли актуальность, поэтому в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка. Отмечу, что при обсуждении закона с различными ведомствами и региональными, и федеральными, мы находили поддержку и положительный отклик на изменения. Тема действительно актуальна и в обществе давно был запрос на изменения законодательства в части трудоустройства подростков», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.