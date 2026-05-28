Туроператоры призвали отказаться от ближайших вылетов в Анталью

Туроператоры призвали отказаться от ближайших туров в Анталью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами туристам предложено отказаться от туров в город на ближайшие даты, сообщили в Российском союзе туроператоров. «Для тех, кто еще находится в России, предлагаем перенести даты поездки или оформить возврат», – говорится в обращении одного из туроператоров.

Отмечается, что на турецких курортах сейчас застряли тысячи российских туристов. Пассажиры не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают путешественникам проживание в отелях за свой счет.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян отметил, что опыт периода ближневосточного кризиса помог рынку действовать спокойнее и оперативнее. По его словам, туристам предложат альтернативы: перебронировать туры на более поздние даты или вернуть деньги, а в ближайшее время ожидается появление дополнительных рейсов в Турцию.

Эксперт добавил, что в предстоящем летнем сезоне из-за геополитики и санкций высока вероятность корректировок расписания, и туристам стоит быть к этому готовыми. Он подчеркнул, что стопроцентную гарантию полета дают, по сути, только авиакомпании с регулярным статусом, однако и у них возможны сокращения и укрупнения рейсов.

Ранее Росавиация сообщила, что Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору Anex, у которого нет разрешения на полеты в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, столкнувшихся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, временно разместили в отелях. Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka не смогли вылететь из Антальи и ждут новых дат вылета.

Ранее Российский союз туриндустрии оценил ежедневные потери туроператоров от вынужденного продления размещения туристов, застрявших на Ближнем Востоке, минимум в 1,5 млн долларов.