В Москве шестилетний мальчик выпал из окна и выжил

В Москве шестилетний ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Чертановской, передает ТАСС. Мальчик 2020 года рождения был госпитализирован сразу после инцидента.

По предварительной информации, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых и самостоятельно вышел на балкон, где окно было открыто. В результате он упал с высоты пятого этажа.

В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города.

В пресс-службе прокуратуры напомнили: «Внимание, родители! Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. Москитная сетка не спасает от падения. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник или подойти к окну».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи несовершеннолетний упал с седьмого этажа недостроенного здания, но его удалось спасти.

В Екатеринбурге шестилетняя девочка погибла, случайно оперевшись на москитную сетку, и следователи возбудили уголовное дело.

В Воронеже после гибели пятилетней девочки, выпавшей из окна, также возбудили уголовное дело.