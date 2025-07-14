Школьника осудили за двойное убийство в Екатеринбурге

Школьника осудили на 9,5 лет за двойное убийство в Екатеринбурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор подростку, который зарезал свою девушку и ее мать, передает РИА «Новости». Согласно материалам дела, трагедия произошла в ноябре 2023 года: в квартире на улице Билимбаевской были обнаружены тела 14-летней девушки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями.

Следствие установило, что 16-летний школьник убил подругу из-за неприязни и ревности, нанеся ей девять ударов ножом, а матери погибшей – не менее 15 ударов. Подросток также расправился с домашним питомцем семьи – шпицем по кличке Булка, чтобы тот не подал шума. После совершения преступления школьник похитил мобильные телефоны и банковские карты жертв, сняв с помощью знакомого 40 тыс. рублей.

Юноша признан виновным в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии и обязал выплатить 4 млн рублей компенсации родственникам погибших. Подсудимый освобожден от наказания по эпизодам кражи и жестокого обращения с животным из-за истечения сроков давности.

Соучастник подростка по эпизоду кражи получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ Екатеринбурга шестиклассник принес в учебное заведение пистолет. Правоохранительные органы начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга. В Екатеринбурге подростки ранили из пневматического оружия школьницу.