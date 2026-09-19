Японские авиакомпании предупредили об отменах рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»

Японские авиакомпании начали отменять рейсы из-за приближения тайфуна «Дуцзюань»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские авиакомпании предупреждают о вероятных сбоях в расписании из-за приближающегося к главному острову Хонсю тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС. По прогнозам национального метеорологического управления, стихия может достичь тихоокеанского побережья страны, в том числе столичного региона, 21–22 сентября.

Компания All Nippon Airways (ANA) уже аннулировала шесть рейсов в аэропорту на тихоокеанском острове Хатидзёдзима. ANA и Japan Airlines (JAL) также допустили возможность изменения расписания в токийском аэропорту Ханэда.

Сейчас центр тайфуна располагается в 250 км к юго-западу от острова Титидзима, двигаясь на запад со скоростью 15 км в час. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду, а порывы – 45 метров в секунду. Ожидается, что 20 сентября «Дуцзюань» принесет мощный ветер и сильные дожди в регион Канто, где может выпасть до 200 миллиметров осадков за сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные аэропорты Японии отменили свыше ста авиарейсов из-за тайфуна «Чан-хом». В июне японские власти объявили массовую эвакуацию более двух миллионов человек на фоне рекордных осадков. Днем ранее над территорией страны объединились два мощных тропических циклона.