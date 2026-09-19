Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Японские авиакомпании предупредили об отменах рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»
Японские авиакомпании начали отменять рейсы из-за приближения тайфуна «Дуцзюань»
Японские авиакомпании предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов в связи с приближением тайфуна «Дуцзюань» к главному японскому острову Хонсю. По данным национального метеорологического управления, тайфун может обрушиться на тихоокеанское побережье Японии, включая ее столичный регион, 21–22 сентября.
Японские авиакомпании предупреждают о вероятных сбоях в расписании из-за приближающегося к главному острову Хонсю тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС. По прогнозам национального метеорологического управления, стихия может достичь тихоокеанского побережья страны, в том числе столичного региона, 21–22 сентября.
Компания All Nippon Airways (ANA) уже аннулировала шесть рейсов в аэропорту на тихоокеанском острове Хатидзёдзима. ANA и Japan Airlines (JAL) также допустили возможность изменения расписания в токийском аэропорту Ханэда.
Сейчас центр тайфуна располагается в 250 км к юго-западу от острова Титидзима, двигаясь на запад со скоростью 15 км в час. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду, а порывы – 45 метров в секунду. Ожидается, что 20 сентября «Дуцзюань» принесет мощный ветер и сильные дожди в регион Канто, где может выпасть до 200 миллиметров осадков за сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные аэропорты Японии отменили свыше ста авиарейсов из-за тайфуна «Чан-хом». В июне японские власти объявили массовую эвакуацию более двух миллионов человек на фоне рекордных осадков. Днем ранее над территорией страны объединились два мощных тропических циклона.