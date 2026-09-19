Минприроды: Россия и Китай начнут масштабную разведку недр

Минприроды: Россия и Китай проведут геологические исследования Большого Алтая

Tекст: Мария Иванова

В Министерстве природных ресурсов рассказали о формировании новой рабочей группы, передает ТАСС. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном. Специалисты займутся координацией двустороннего сотрудничества в сфере недропользования.

До настоящего времени вопросы укрепления минерально-сырьевого потенциала обсуждались исключительно в рамках общих межправительственных комиссий. Теперь для детальной проработки совместных проектов создан отдельный профильный формат.

«С китайскими коллегами планируется работать по таким направлениям, как геологическое исследование приграничных территорий, включая совместные полевые, научные, аналитические и картосоставительские работы; проведение сравнительных геологических исследований Большого Алтая, в которых, помимо России и Китая, задействованы Казахстан и Монголия и многие другие направления», – подчеркнули в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая договорились об усилении двустороннего взаимодействия по различным направлениям.

Между тем военные подразделения России, Китая и Монголии перешли к глубокой интеграции охраны совместных рубежей. В начале сентября пограничные войска трех государств провели совместные маневры.