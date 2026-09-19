Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Минприроды: Россия и Китай начнут масштабную разведку недр
Минприроды: Россия и Китай проведут геологические исследования Большого Алтая
Москва и Пекин намерены провести масштабные изыскания в районе Большого Алтая с привлечением профильных специалистов из Казахстана и Монголии.
В Министерстве природных ресурсов рассказали о формировании новой рабочей группы, передает ТАСС. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с президентом Китайской геологической службы Сюй Дачуном. Специалисты займутся координацией двустороннего сотрудничества в сфере недропользования.
До настоящего времени вопросы укрепления минерально-сырьевого потенциала обсуждались исключительно в рамках общих межправительственных комиссий. Теперь для детальной проработки совместных проектов создан отдельный профильный формат.
«С китайскими коллегами планируется работать по таким направлениям, как геологическое исследование приграничных территорий, включая совместные полевые, научные, аналитические и картосоставительские работы; проведение сравнительных геологических исследований Большого Алтая, в которых, помимо России и Китая, задействованы Казахстан и Монголия и многие другие направления», – подчеркнули в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая договорились об усилении двустороннего взаимодействия по различным направлениям.
Между тем военные подразделения России, Китая и Монголии перешли к глубокой интеграции охраны совместных рубежей. В начале сентября пограничные войска трех государств провели совместные маневры.