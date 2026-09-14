14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ
Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.
Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.
Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.
По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.
Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.
Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.