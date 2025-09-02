  • Новость часаСтало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    2 сентября 2025, 08:33 • Новости дня

    Си Цзиньпин призвал развивать сотрудничество России, КНР и Монголии в рамках ШОС

    Си Цзиньпин: Россия, КНР и Монголия должны укреплять связи в сложной обстановке в мире

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе трехсторонней встречи Си Цзиньпин акцентировал внимание на необходимости усиления единства России, Китая и Монголии на фоне сложной международной ситуации.

    Россия, Китай и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС.

    «Чем более нестабильной и запутанной становится международная обстановка, тем больше Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, усиливать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и основные проблемы друг друга», – отметил Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что особенно важно развивать взаимодействие между тремя странами на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, ШОС – это основная платформа для обеспечения безопасности и достижения общего развития в регионе.

    Си Цзиньпин также призвал использовать различные платформы и центры сотрудничества, которые были созданы в ходе Тяньцзиньского саммита, для расширения масштабов взаимодействия между Китаем, Россией и Монголией. Он выразил уверенность, что совместные усилия позволят странам эффективнее противостоять вызовам и укреплять региональную стабильность.

    Ранее во вторник председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул значимость стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что теплый прием российской делегации подчеркивает беспрецедентный уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.

    Си Цзиньпин также заявил о начале нового этапа сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией.

    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Комментарии (20)
    31 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Китай
    Путин прибыл в Китай
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.

    Самолет приземлился в аэропорту Биньхай, передает ТАСС.

    Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передает РИА «Новости».

    Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол России Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию.

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, передает НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    Минченко: Характер встречи Моди с Путиным стал «приветом» Трампу
    @ narendramodi

    На фоне тарифной политики США в отношении Нью-Дели Нарендра Моди демонстрирует исключительно высокий уровень доверительных отношений с Владимиром Путиным и тем самым дает ответ Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в китайском Тяньцзине состоялась встреча индийского премьера и президента России. Лидеры совместно прибыли на переговоры на российском автомобиле Aurus и около часа общались тет-а-тет.

    «Фотографии и видеокадры, на которых премьер Индии Нарендра Моди направляется к залу заседаний саммита ШОС, взявшись за руки с Владимиром Путиным, тепло приветствует председателя КНР Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus, – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне Моди подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года на 23-й ежегодный российско-индийский саммит». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Россию различными методами возымели прямо противоположный эффект», – заключил Минченко.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Нарендрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», – сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами – участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

    Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 08:09 • Новости дня
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о скором анонсе новых совместных инициатив с Китаем и Индией, которые будут объявлены в ближайшие дни.

    Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.

    Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.

    Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике
    @ narendramodi

    Саммит ШОС в Тяньцзине подтвердил формирование новой архитектуры международных отношений, основанной на многополярности и отказе от диктата отдельных государств. На фоне попыток Вашингтона найти новые методы давления на суверенные государства, лидеры России, Китая и Индии демонстрируют растущий уровень доверия и координации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал доверительное общение Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изначально создавалась как региональная структура и в некотором смысле задала тренд на многополярность, ускоряя многие мировые процессы. В США это тоже понимают: модель глобалистов перестала работать, и теперь Дональд Трамп испытывает новые методы противодействия, в том числе экономические – как в случае с Индией, и силовые – как в случае с Ираном», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Однако действия Вашингтона привели к тому, что премьер Индии Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай», – подчеркнул аналитик, напомнив, что США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же индийский политик и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением об урегулировании спорных вопросов.

    «Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения «доброй работы», которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – акцентировал эксперт.

    Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Владимира Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

    Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

    «Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», – отметил Баширов. Кроме того, американский лидер упускает возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин. «Складывается впечатление, что американская сторона проявила слабость. В настоящее время ее позиция выглядит проигрышной», – рассуждает аналитик. «Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил эксперт.

    В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Наредрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

    Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», — сказал он.

    Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами-участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

    В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

    В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

    Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

    Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

    Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

    Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

    Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

    ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о визите Жапарова в Китай на саммит ШОС

    Президент Киргизии Жапаров посетит Китай для участия в саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен отправиться в Китай, где примет участие в заседании Совета глав государств ШОС и встретится с Си Цзиньпином.

    Жапаров совершит рабочий визит в Китай с 31 августа по 3 сентября, передает ТАСС. В ходе поездки он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По информации администрации президента, на саммите лидеры стран ШОС обсудят ключевые вопросы многостороннего сотрудничества, а также региональной и международной политики. Жапаров также посетит торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

    По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание итоговой декларации Совета глав государств – членов ШОС и ряда документов, направленных на развитие взаимодействия между странами-участниками в политической, экономической, энергетической и других сферах.

    Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. Ожидается участие президента России Владимира Путина, лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций. После завершения саммита председательство в организации перейдет от Китая к Киргизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства. Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Пекине он обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей для лайнера C919 на фоне возможного прекращения поставок со стороны США.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где началась его рабочая программа с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где состоится встреча с главами Китая и Монголии.

    Трехсторонняя встреча проходит после длительного разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, которая проходила в предыдущие три года, наметить планы дальнейшего сотрудничества, сообщали в Кремле. Встреча глав государств в таком формате проходит в седьмой раз.

    Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

    Вечером 1 сентября кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно опубликованной Кремлем программе, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 13:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин анонсировал масштабное празднование 80-летия Победы в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, на которых ожидается участие лидеров стран ШОС+, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

    О планах провести торжественные мероприятия объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС. Годовщина победы над фашизмом, а также завершения Войны сопротивления китайского народа японской агрессии, будет отмечаться в Пекине.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что на праздничных мероприятиях ожидается присутствие многих зарубежных лидеров.

    В своей речи на встрече лидеров стран ШОС+ в Тяньцзине он заявил: «Китай торжественно отметит в Пекине 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне, на этом событии будут присутствовать многие мои коллеги».

    Он также добавил, что Китай намерен работать со всеми странами для защиты справедливости и поддержки истинного понимания истории Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал в воскресенье, он включает участие в саммите ШОС, двусторонние переговоры и посещение военного парада в Пекине.

    На юбилей победы во Второй мировой войне Китай пригласил 26 мировых лидеров. Вклад и жертвы Китая во Второй мировой долго оставались в тени, несмотря на его ключевую роль в борьбе против Японии.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров оценил саммит ШОС в Тяньцзине как содержательный

    Лавров назвал дискуссию на саммите ШОС в Китае конструктивной

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал обсуждения на саммите ШОС и ШОС+ в Тяньцзине как крайне содержательные и единодушные.

    Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), проходивший в Китае, стал местом для насыщенной дискуссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает ТАСС, в переговорах участвовали не только постоянные члены ШОС, но и страны-наблюдатели, партнеры по диалогу, а также государства, приглашенные по инициативе китайского председательства.

    Сергей Лавров подчеркнул, что мероприятие включало не только переговоры, но сразу два саммита – ШОС и ШОС+.

    «Очень содержательная дискуссия, дискуссия на разных примерах, на разных инициативах, но и двигалась она в одном направлении», – заявил министр иностранных дел России в беседе с журналистом.

    По словам Лаврова, страны – участники обсуждения продемонстрировали согласованность позиций в ряде ключевых вопросов, что стало важным результатом встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия заблокировала переход Азербайджана в статус полноправного члена ШОС на саммите в Китае. Ситуацию на Украине обсуждали в кулуарах саммита ШОС. Владимир Путин провел несколько двусторонних встреч на полях саммита.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си послание Трампу

    Tекст: Ирма Каплан

    Столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента США Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник гораздо дружелюбнее пообщался со своими коллегами из России и КНР во время своего первого за семь лет визита в Китай, пишет Axios.

    «Сменявшие друг друга президенты США активно заигрывали с Индией, чтобы уравновесить влияние Китая. Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно стремясь постепенно отдалить Россию от Китая. Таким образом, изображение трех лидеров буквально держащихся за руки, является как минимум символическим ударом», – пишет портал Axios. 

    С точки зрения Моди, говорится в материале, происходившее на саммите явная попытка продемонстрировать, что Индия – сильный игрок с влиятельными партнерами.

    Пошлины Трампа в 50%, удвоенные на прошлой неделе из-за продолжающихся закупок Индией российской нефти, вызвали возмущение в стране. Как и оскорбительные комментарии Трампа и некоторых членов его команды.

    «В понедельник Трамп пошёл ва-банк, назвав торговлю США с Индией «односторонней катастрофой». А Моди дал понять, что Индия не прекратит покупать нефть у России, и попытался наладить отношения с Си Цзиньпином, что может свести на нет более чем десятилетние усилия США по объединению с Индией в борьбе с Китаем», – считает Axios.

    В завершение портал пишет, что на данный момент стремление администрации Трампа дистанцировать Россию, Индию и КНР друг от друга не приносит результата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии на саммите ШОС.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 08:22 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин продолжили общение за чаем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин начали общение в ходе церемонии чаепития после беседы в присутствии представительных делегаций.

    Встреча проходит в Пекине в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

    До этого политики беседовали в присутствии делегаций, обсуждали укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и взаимодействия стран.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин открыли переговоры в Пекине. Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая представляют собой образец партнерства. Российский лидер отметил, что Москва стремится развивать отношения с Китаем.

    Также Путин отметил, что теплый прием российской делегации подчеркивает беспрецедентный уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.

    Комментарии (0)
