Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
Си Цзиньпин назвал партнерство России и Китая образцовым
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул значимость стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.
Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России стало примером дружественных межгосударственных отношений, передает ТАСС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в пекинском Доме народных собраний.
«Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша», – заявил Си Цзиньпин. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пекина становится ориентиром для других стран.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что под стратегическим руководством на высшем уровне государства последовательно реализуют совместные проекты и инициативы. Он отметил значительные успехи и результаты сотрудничества между Китаем и Россией, которые, по его словам, полностью соответствуют первоначальным целям партнёрства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.