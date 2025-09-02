Си Цзиньпин назвал партнерство России и Китая образцовым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России стало примером дружественных межгосударственных отношений, передает ТАСС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в пекинском Доме народных собраний.

«Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша», – заявил Си Цзиньпин. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пекина становится ориентиром для других стран.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что под стратегическим руководством на высшем уровне государства последовательно реализуют совместные проекты и инициативы. Он отметил значительные успехи и результаты сотрудничества между Китаем и Россией, которые, по его словам, полностью соответствуют первоначальным целям партнёрства.

