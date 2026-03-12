С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Главгосэкспертиза одобрила проект аэродрома Архыз в Карачаево-Черкесии
Главгосэкспертиза одобрила проект аэродрома Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.
Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэродрома Архыз, сообщает РИА «Новости».
Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэродром будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.
Министерство транспорта уточнило, что аэродром Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственного аэропорта. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.
Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.