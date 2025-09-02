Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием делегации России

Политолог Баширов: Путин, Си и Моди определяют новые тенденции в мировой политике

«Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изначально создавалась как региональная структура и в некотором смысле задала тренд на многополярность, ускоряя многие мировые процессы. В США это тоже понимают: модель глобалистов перестала работать, и теперь Дональд Трамп испытывает новые методы противодействия, в том числе экономические – как в случае с Индией, и силовые – как в случае с Ираном», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Однако действия Вашингтона привели к тому, что премьер Индии Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай», – подчеркнул аналитик, напомнив, что США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же индийский политик и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением об урегулировании спорных вопросов.

«Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения «доброй работы», которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – акцентировал эксперт.

Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Владимира Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», – отметил Баширов. Кроме того, американский лидер упускает возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин. «Складывается впечатление, что американская сторона проявила слабость. В настоящее время ее позиция выглядит проигрышной», – рассуждает аналитик. «Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил эксперт.

В понедельник в китайском городе Тяньцзинь состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед его началом Владимир Путин сначала кратко побеседовал с премьером Индии Наредрой Моди, лидеры вместе шли к залу, взявшись за руки. Затем к ним присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы, передает РИА «Новости».

Вес ШОС на международной арене продолжает расти, заявил в своем выступлении на заседании совета Си. «Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти 30 трлн долларов», — сказал он.

Путин в свою очередь заявил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах между странами-участницами ШОС. По его словам, средний прирост ВВП членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, добавил президент России.

В ходе саммита российский лидер также поднял вопрос украинского кризиса. Чтобы достичь устойчивого урегулирования, нужно устранить первопричины конфликта, восстановить справедливый баланс в сфере безопасности, подчеркнул Путин. Любопытно, что в Тяньцзиньской декларации, принятой лидерами ШОС, как и в прошлогодней Астанинской, не упоминается Украина.

В документе говорится о принципах невмешательства во внутренние дела и неприменения силы – они названы основой устойчивого развития международных отношений. Также отмечается, что страны ШОС выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.

Помимо этого, страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов организации. Кроме того, было принято решение предоставить Лаосу статус партнера организации по диалогу. Всего по итогам саммита было подписано 20 документов. Кремль опубликовал полный список документов.

Затем Путин и Моди вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского лидера и около часа общались тет-а-тет в автомобиле. Примечательно, что Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле с китайскими номерами. Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Комсомольская правда» назвал это «обычной практикой».

Премьер Индии высоко оценил содержание бесед с президентом России. Во вступительном слове перед переговорами с участием делегаций Путин назвал Моди «дорогим другом». «Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», – сказал он.

Напомним, в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС, в котором участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами.

Взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает», – приводит ТАСС его слова.

ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят также Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран.