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Путин обсудил с новгородским губернатором Дроновым проект «Здоровая семья»
Около 12 тыс. жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор региона Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Запустили губернаторский проект «Здоровая семья». Запустили его в июне текущего года, и за три месяца около 12 тыс. жителей смогли уже пройти обследование», – рассказал глава региона, передает РИА «Новости».
По словам руководителя области, проект предполагает выезд бригад врачей, в том числе узкопрофильных специалистов, для осмотра семей по месту жительства. Обследоваться могут как пожилые люди, так и дети, при этом тысячу человек уже направили на дополнительную диагностику.
Кроме того, руководитель региона отметил рост рождаемости в первом полугодии. По его словам, Новгородская область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости благодаря усилению мер поддержки молодых, студенческих и многодетных семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.
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