29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.
Трутнев заявил о договоренности России и Китая усилить взаимодействие
Россия и Китай договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества и укреплении двусторонних связей по различным направлениям, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Лидеры России и Китая достигли договоренности о наращивании совместной работы, сообщил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передают РИА «Новости». Решение было принято на уровне глав двух государств.
«Мы настроены на развитие взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами по различным направлениям. Об усилении взаимодействия России с нашим соседом договорились лидеры на уровне глав двух государств», – отметил политик.
Заявление прозвучало на фоне завершения форума «АмурЭкспо-2026», который проходил с 24 мая в Благовещенске и китайском Хэйхэ. Мероприятие состоялось в уникальном формате «одно событие – две страны» и стало выездной площадкой Восточного экономического форума.
В масштабном событии приняли участие более 125 экспонентов из России, Китая и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Основное внимание участники уделили развитию международных территорий опережающего развития, трансграничной логистике, туризму и цифровой торговле.
Ранее президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о готовности Пекина реализовывать достигнутые договоренности.
Вскоре после этого в Амурской области стартовала работа международной экономической площадки «Амурэкспо».