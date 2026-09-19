Герой России Казымов: За блестящей организацией выборов стоит труд тысячи людей

Tекст: Олег Исайченко

«Ход голосования показал, что избирательный процесс в России проходит организованно, открыто и с необходимым уровнем общественного контроля. Люди приходят на участки, получают всю необходимую информацию и спокойно делают свой выбор. Однако за этой понятной процедурой стоит большая системная работа, направленная на то, чтобы каждый гражданин мог реализовать права, гарантированные ему Конституцией», – сказал Герой России Эдуард Казымов, участник специальной военной операции.

По его мнению, особенно высокий уровень организации голосования и общественного наблюдения демонстрирует Москва. «В этом нет ничего удивительного: здесь сформирована целая система контроля, в которую вошли более 13 тыс. подготовленных специалистов», – отметил собеседник. Он также обратил внимание на высокий уровень безопасности на избирательных участках.

«Я сам проголосовал на участке в столице и лично убедился, что этот вопрос находится под серьезным и профессиональным контролем. На входе я прошел спокойный, но тщательный досмотр. В помещении было много сотрудников органов правопорядка. Как военнослужащий, считаю правильным, что безопасности уделяется столь большое внимание», – рассказал участник программы «Время героев».

Казымов воспользовался терминалом электронного голосования (ТЭГ). «Мне хотелось совместить традицию личного визита на участок с удобством современных технологий. Вся процедура заняла буквально минуту, интерфейс оказался интуитивно понятным. Замечательно, что сегодня граждане могут выбрать удобный формат участия в выборах: опустить бюллетень в урну, воспользоваться ТЭГ или проголосовать дистанционно», – добавил собеседник.

При этом для Казымова было важно лично прийти на избирательный участок. «Когда видишь других людей, которые определяют свою позицию, особенно хорошо понимаешь значение выборов для жизни страны. Отдельно отмечу техническое оснащение участков – все выглядит современно. Организация голосования находится на высоком уровне!» – заключил Герой России.

В пятницу в России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва. По состоянию на 21:00 мск пятницы, явка составила 29,42%.

Свой голос при помощи системы дистанционного электронного голосования отдал президент Владимир Путин. Впервые подобным способом голосования президент воспользовался на выборах в Госдуму 2021 года. Впоследствии российский лидер прибегал к данному формату на муниципальных кампаниях, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах 2024 года.

«Время героев» – кадровая программа, запущенная по поручению президента России и нацеленная на подготовку компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции. Проект готовит управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях и других организациях.