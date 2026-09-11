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Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую
Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.
Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.
По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.
Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.
В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.
Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».
Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина*.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом