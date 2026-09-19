Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро

Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о расторжении дорожной концессии на 63 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Венгрии приняло решение расторгнуть соглашение о дорожной концессии на сумму 63 млрд евро, передает RT. Этот договор был подписан во время работы бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

«Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счёт венгерского народа», – заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Контракт был оформлен в 2022 году сроком на 35 лет. Документ предполагал передачу основных венгерских автомагистралей под управление компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр летом анонсировал разоблачение грандиозной аферы предыдущего правительства.

Власти страны предупредили о возможных судах над соратниками Виктора Орбана из-за масштабных махинаций.

Бывший глава кабмина в сентябре объявил о начале активного противостояния с новым руководством республики.