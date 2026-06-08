В Тихом океане сформировался тропический шторм «Борис»

Tекст: Мария Иванова

Метеорологи зафиксировали появление тропического шторма «Борис», который грозит обрушиться на южные районы Мексики, передает Assocated Press.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, стихия несет с собой проливные дожди.

Эпицентр шторма находится примерно в 135 километрах к юго-востоку от Акапулько. Максимальная скорость ветра достигает 65 километров в час, при этом циклон движется на северо-восток со скоростью семь километров в час. В регионе от Лагуна-де-Чакауа до Текпан-де-Галеана объявлено штормовое предупреждение.

«Эти осадки могут вызвать опасные для жизни наводнения и оползни, особенно в районах с крутым рельефом», – подчеркнули в центре. «Борис» стал вторым штормом в тихоокеанском сезоне ураганов, начавшемся 15 мая. В Атлантике, где сезон стартовал 1 июня, циклонов пока не наблюдалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Летом прошлого года ураган «Эрик» приблизился к юго-западному мексиканскому побережью. В июле тропический шторм «Шанталь» обрушился на американский штат Южная Каролина.