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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    45 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    6 июля 2025, 13:19 • Новости дня

    Тропический шторм «Шанталь» обрушился на Южную Каролину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На побережье Южной Каролины зафиксированы ливни и ветер до 85 километров в час вследствие прохождения тропического шторма «Шанталь».

    На побережье американского штата Южная Каролина обрушился тропический шторм «Шанталь», передает РИА «Новости». Максимальная устойчивая скорость ветра, сопровождающая шторм, достигает 85 километров в час, отмечает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

    В официальном сообщении NHC заявили: «Шанталь движется вглубь восточной части Южной Каролины... Сохраняется угроза внезапных наводнений». Эксперты центра отмечают, что на северо-востоке штата ожидаются проливные дожди, которые могут вызвать локальные подтопления.

    Власти Южной Каролины рекомендуют жителям прибрежных районов соблюдать осторожность, следить за оперативными предупреждениями и быть готовыми к возможной эвакуации в случае ухудшения погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Атлантике сформировался тропический шторм «Шанталь». Шторм «Милтон» вынудил власти Флориды объявить чрезвычайное положение. Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 152 человека.

    5 июля 2025, 14:10 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    @ ROMAN ISMAYILOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой, сообщает Anadolu.

    По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.

    Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.

    Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.

    В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    5 июля 2025, 20:37 • Новости дня
    Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Хрущева о Сталине
    Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Хрущева о Сталине
    @ Иван Шагин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На съезде КПРФ утвердили резолюцию, в которой осуждается доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, в документе также подчеркивается необходимость переосмысления отношения к Сталину.

    Резолюция признала ошибочным доклад Хрущева на XX съезде КПСС, ее приняли делегаты 19 отчетно-выборного съезда КПРФ, передает РИА «Новости».

    Документ называет доклад Хрущева «ошибочным и политически предвзятым», указывая на необходимость восстановления исторической справедливости в отношении Сталина.

    В резолюции подчеркивается, что доклад, озвученный Никитой Хрущевым 25 февраля 1956 года на закрытом заседании делегатов, оказал существенное влияние на советскую и российскую историю.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

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    5 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале Великой Отечественной
    Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале Великой Отечественной
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул необходимость говорить о ошибках советского руководства в начале Великой Отечественной войны и быть готовыми к защите страны.

    Нельзя скрывать допущенные в начале войны просчеты, из-за которых Белоруссия оказалась под оккупацией за несколько месяцев, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», – сказал Лукашенко.

    Президент отметил, что поражение в начале войны произошло не из-за слабости советской армии. По его словам, советское руководство оказалось не готово к войне, надеясь на договоры и умиротворение противника. Лукашенко уточнил, что эти уроки прошлого должны напоминать о необходимости всегда быть готовыми к обороне.

    «Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», – добавил политик.

    Лукашенко призвал открыто говорить об этих фактах и не искажать историю, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

    Напомним, в субботу в Могилевском районе Могилевской области Белоруссии состоялось торжественное открытие музея Славы Могилевщины, построенного в форме ордена Отечественной войны, в открытии принял участие Лукашенко.

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    6 июля 2025, 03:46 • Новости дня
    КПРФ утвердила новое полное название партии на съезде
    КПРФ утвердила новое полное название партии на съезде
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На 19-м съезде КПРФ в Московской области партия утвердила свое новое полное название, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.

    На вопрос о том, утвердили ли новое наименование, Новиков ответил: «Да». Теперь партия будет называться «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде КПРФ официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

    Также на съезде принято решение направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации, передает РИА «Новости».

    Изменения, по словам источника, были инициированы для того, чтобы избирателям стало проще и понятнее ориентироваться в наименовании партии в избирательных бюллетенях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-й отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области. Делегаты съезда утвердили резолюцию, в которой осуждается доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Геннадий Зюганов вновь был переизбран председателем ЦК партии.

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    5 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Маск объявил о создании новой партии в США
    Маск объявил о создании новой партии в США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании в США новой партии – America Party (Партия «Америка»).

    В День независимости США Маск инициировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опрос, в котором поинтересовался, желают ли американские граждане «независимости от двухпартийной, а по мнению некоторых – однопартийной системы». В голосовании приняли участие почти 1,25 млн пользователей, более 65% поддержали предложение о создании новой партии.

    «В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» – объявил Маск. По его словам, новая партия нужна, чтобы вернуть гражданам США свободу. Он заявил, что страна фактически находится в однопартийной системе из-за расточительства и коррупции властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней и заявил, что в стране действует однопартийная система, хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США две партии.

    Между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт из-за инициативы главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill. Трамп накануне подписал соответствующий законопроект.

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    5 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    В Стамбуле произошло землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители крупнейшего города Турции Стамбул почувствовали подземные толчки, об этом в субботу во второй половине дня сообщили турецкие СМИ.

    Магнитуда подземных толчков составила 4,2 балла, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Turkiye.

    Эпицентр находился в непосредственной близости от крупнейшего турецкого мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля рядом со Стамбулом произошло землетрясение. Магнитуда достигала 4,3. Эпицентр располагался в районе Гемлик провинции Бурса.

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    6 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.

    Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

    Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

    Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

    Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    5 июля 2025, 19:53 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    «Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал», – сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО, без переизбрания Трампа на пост президента США страны НАТО никогда бы не достигли цели в достижении трат на оборонные расходы в 2% от ВВП в 2025 году и 5% в 2035 году.

    Ранее Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с «папочкой».

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    5 июля 2025, 19:09 • Новости дня
    В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существенные перебои в расписании произошли в аэропорту Сочи, там задержали десятки рейсов на прилет и вылет, включая направления в Москву.

    Всего задержано 25 рейсов, большинство из них связаны с Москвой, как на вылет из Сочи, так и на прилет из столицы, передает РИА «Новости».

    Также задержаны рейсы на вылет в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью.

    В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме, однако авиакомпании корректируют расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. В аэропорту предупредили, что возможно изменение расписания, включая переносы, отмены или объединения рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково в Петербурге задержали более 40 рейсов.

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    5 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    В МВД напомнили об обязанности россиян в случае смены внешности

    В МВД разъяснили правила замены паспорта при изменении внешности

    В МВД напомнили об обязанности россиян в случае смены внешности
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Граждане России обязаны поменять внутренний паспорт при существенном изменении внешности после болезни или операции, пояснили в МВД России.

    Замену внутреннего паспорта требуется осуществить при существенном изменении внешности, вызванном заболеванием или медицинским вмешательством, сообщается в официальном Telegram-канале Миграционной службы МВД.

    В этих случаях документ необходимо заменить в течение 90 дней. Нарушение этого срока может привести к административной ответственности.

    При этом для несовершеннолетних детей изменение внешности не становится основанием для обязательной замены заграничного паспорта до истечения срока его действия. Как отметили в МВД, даже если ребенок уже заметно отличается от фото в загранпаспорте, ответственность за это законом не предусмотрена. Законные представители не обязаны менять документ раньше срока, если изменился внешний вид ребенка.

    Ранее в МВД напомнили, что в России вступил закон о введении уголовной ответственности за так называемое «дропперство».

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    6 июля 2025, 03:53 • Новости дня
    Триатлонист Владимир Порфиров умер во время заплыва в Москве
    Триатлонист Владимир Порфиров умер во время заплыва в Москве
    @ @rustriathlon

    Tекст: Антон Антонов

    Во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров, сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

    Трагедия произошла 5 июля на дистанции в одну милю. Спортсмен начал тонуть после потери сознания, дежурный спасатель оперативно заметил инцидент и доставил его на берег. На месте врачами была незамедлительно оказана первая помощь, однако «продолжительные реанимационные действия» результата не дали, передает ТАСС.

    Порфирову был 41 год. Он был опытным пловцом и участвовал в подобных состязаниях более десяти лет. Причины смерти будут установлены дополнительно после проведения соответствующих исследований, сообщила федерация . Федерация триатлона пообещала всестороннюю поддержку семье спортсмена.

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    6 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить, она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    5 июля 2025, 18:09 • Новости дня
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    В Нидерландах решили увеличить плату украинцам за муниципальное жилье
    @ Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беженцы в Нидерландах, проживающие в муниципальном жилье и имеющие доход, столкнутся с двукратным ростом ежемесячного взноса с октября, сейчас в этой стране живет свыше 120 тыс. украинцев.

    Правительство Нидерландов с 1 октября увеличит взнос для украинцев, работающих и живущих в муниципальном жилье, передает РБК со ссылкой на NOS.

    Сумма ежемесячной платы за проживание в приютах возрастет с 105 до 244 евро на одного человека. Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер подчеркнула, что это решение призвано уменьшить неравенство среди беженцев и частично покрыть коммунальные расходы.

    Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в местах, где предоставляют питание, будут платить отдельный взнос за еду – 252 евро в месяц.

    Максимальная сумма для семьи с двумя взрослыми составит почти 993 евро в месяц. Местные органы власти получили право пересматривать размер платежа, если у украинцев возникнут финансовые сложности.

    Ранее правительство Швейцарии решило ограничить предоставление статуса беженца украинским гражданам, его планируется выдавать только жителям тех областей Украины, где ведутся боевые действия.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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