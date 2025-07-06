Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
Тропический шторм «Шанталь» обрушился на Южную Каролину
На побережье Южной Каролины зафиксированы ливни и ветер до 85 километров в час вследствие прохождения тропического шторма «Шанталь».
На побережье американского штата Южная Каролина обрушился тропический шторм «Шанталь», передает РИА «Новости». Максимальная устойчивая скорость ветра, сопровождающая шторм, достигает 85 километров в час, отмечает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
В официальном сообщении NHC заявили: «Шанталь движется вглубь восточной части Южной Каролины... Сохраняется угроза внезапных наводнений». Эксперты центра отмечают, что на северо-востоке штата ожидаются проливные дожди, которые могут вызвать локальные подтопления.
Власти Южной Каролины рекомендуют жителям прибрежных районов соблюдать осторожность, следить за оперативными предупреждениями и быть готовыми к возможной эвакуации в случае ухудшения погодных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Атлантике сформировался тропический шторм «Шанталь». Шторм «Милтон» вынудил власти Флориды объявить чрезвычайное положение. Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 152 человека.