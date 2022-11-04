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Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 152 человека
Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 152 человека, еще 35 пропали без вести
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Обрушившийся на Филиппины тропический шторм «Налджи» затронул более 4,12 млн человек, жертвами удара стихии стали 152 человека, еще 35 пропали без вести, следует из отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
По данным ведомства, 1,03 млн перемещенных лиц находятся в 1186 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни, передает ТАСС.
Шторм повредил 22,4 тыс. домов и уничтожил 2,62 тыс. Ущерб, нанесенный 391 инфраструктурному объекту, оценивается в 2,91 млрд песо (49,63 млн долларов). В результате удара стихии повреждены 504 дороги и 120 мостов. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 234 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 – с водоснабжением.
Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 233 предприятиях. В 437 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,74 млрд песо (46,79 млн долларов). На оказание помощи правительством уже выделено 149,9 млн песо (2,55 млн долларов).
Тропический шторм «Налджи» направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября – зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.
Напомним, 18 сентября президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма «Фиона». В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон ввел в Гваделупе режим природной катастрофы из-за урагана «Фиона».
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Юрий Антонов объяснил свой отъезд из России
Певец Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу
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Российский композитор и певец уехал из России в Европу из-за проблем со здоровьем, он проходит реабилитацию.
Как сообщает StarHit, три года назад у Антонова начались проблемы со здоровьем, с тех пор артиста мучают сильные боли, артист наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава.
По словам звезды, в России ему не помогли, пришлось опять ехать в Европу.
«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу», – рассказал он.
По его словам, пока невозможно предположить, сколько времени займет лечение: «Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом».
Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона (как бы сейчас сказали, мини-альбома) с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Дорога к морю».
После распада СССР Антонов долгие годы сохранял популярность. В 90-е он регулярно участвовал в фестивалях «Песня года», но зачастую с хитами прошлых лет («Море», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»). За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний – «Дорога к морю» – в 2018 году.
Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
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Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
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Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
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Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
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Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Медведев напомнил об изгнании из Москвы «сброда из оборзевших поляков»
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В День народного единства (4 ноября) в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Родины, выгнали из Москвы «сброд из оборзевших поляков», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев заметил, что наследники Речи Посполитой продолжают «по-мелкому гадить» в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. Так запред Совбеза РФ прокомментировал сведения, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.
«А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.
Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Стремоусов: Ситуация на линии фронта в Херсонской области некритична
Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, атаки украинских войск отбиваются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как рассказал Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live», все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
Вучич: Все политики в мире знают организатора взрывов на «Северном потоке», но молчат
Президент Сербии Вучич: Все политики в мире знают, кто устроил взрывы на Балтике, но молчат
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Все мировые политики знают, кто устроил взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, если завтра кто-то устроит саботаж и прервет поставки газа, то все будут делать вид, что не знают, кто это совершил, хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил теракт на Балтике. По его словам, все молчат и делают вид, лицемерие правит везде, передает РИА «Новости».
Как уточнил Вучич, на сегодняшний день Сербия имеет 667 млн кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа.
Ранее Вучич заявил, что был очень расстроен, когда увидел, что произошло на «Северном потоке», не знал, плакать или кричать.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
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Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.
На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен «Джокер» – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал «Звезда».
Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы
Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США
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США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».
«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.
«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.
«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.
«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.
«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.
«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.
«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.
Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.
«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.
«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.
«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.
Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.
В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.
Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.
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