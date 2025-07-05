Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.17 комментариев
Стало известно о формировании тропического шторма «Шанталь» в Атлантике
В Атлантике появился тропический шторм «Шанталь» с порывами ветра до 18 м/с, который смещается на север без объявления штормовых предупреждений.
О формировании тропического шторма «Шанталь» в Атлантическом океане сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает ТАСС. Скорость порывов ветра в зоне стихии достигает 18 м/с, а движение шторма фиксируется на север со скоростью 4 км/ч.
Штормовых предупреждений по поводу «Шанталь» в настоящий момент не объявлено. Власти продолжают наблюдать за состоянием шторма и изменением его траектории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Флориды объявили чрезвычайное положение из-за приближения шторма «Милтон». Власти США допустили, что число жертв урагана «Хелен» может достигнуть 600 человек. Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах привел к гибели 152 человек.