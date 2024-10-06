Шторм «Милтон» заставил Флориду объявить чрезвычайное положение

Губернатор Флориды объявил ЧП в 35 округах из-за шторма «Милтон»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата в связи с приближением тропического шторма «Милтон», передает РИА Новости. Такое решение было принято с целью подготовки к возможным последствиям стихии и обеспечения безопасности жителей. По информации офиса губернатора, местные власти уже начали принимать необходимые меры для минимизации ущерба.

Шторм «Милтон» представляет серьезную угрозу для жителей Флориды. Это вынудило власти принять дополнительные меры предосторожности. Объявление чрезвычайного положения позволяет мобилизовать все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий население призывают соблюдать осторожность и следить за обновлениями официальных источников информации. Жителям рекомендуется подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и другим последствиям шторма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах выросло до 200 человек, этот шторм признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны. Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести. Тропический шторм «Эта» достиг Кубы и обрушился на южные районы центральной части побережья страны.