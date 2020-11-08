Шторм «Эта» обрушился на побережье Кубы

Тропический шторм «Эта» достиг Кубы и обрушился на южные районы центральной части побережья страны, сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).

«Тропический шторм «Эта» обрушился на юго-центральную часть побережья Кубы», – сообщили NHC в Twitter.

При этом отмечается, что в некоторых частях Кубы, Ямайки, на Багамских островах и на юге американского штата Флорида спрогнозированы штормовой ветер и ливни, которые могут привести к затоплениям.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 105 км/час, ураган движется в северо-восточном направлении со скоростью около 19 км/ час.

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