Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Жительница села Гуево в Суджанском районе рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну, что во время оккупации ВСУ восемь человек потеряли рассудок. В селе было похоронено более двадцати человек, и многие из них погибли при трагических обстоятельствах, передает ТАСС.

Жительница делилась своими переживаниями о том, что в подвале, где она укрывалась, двое человек сошли с ума от происходящего вокруг. Местные жители сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали выходить из домов в установленные ими часы и угрожали расправой. С начала года в село перестали привозить хлеб и другие продукты питания.

Когда на местной церкви украинские солдаты увидели российский флаг, стали вести многочасовые обстрелы храма, где укрывались гражданские.

Ранее Хинштейн заявил, что зверства Вооруженных сил Украины в регионе схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Очевидцы рассказали, что в первые дни оккупации села Гуева военнослужащие ВСУ предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился.

Минобороны сообщило, что российские войска освободили Гуево в Курской области 8 апреля.