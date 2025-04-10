В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов
Врио губернатора Курской области Хинштейн сравнил зверства ВСУ с фашистами
Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире Первого канала.
По словам Хинштейна, нацисты из ВСУ в Горнали в Суджанском районе Курской области расстреляли из танка прямой наводкой старинный Свято-Николаевский монастырь XVII веке, передает ТАСС.
Врио губернатора считает, что описание преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны схожи с тем, что творят ВСУ. Причем, по мнению Хинштейна, подобные преступления, которые не имеют срока давности, совершаются сознательно.
Он уверен, что каждый, кто убивал, грабил, обязательно за это ответит.
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