Врио губернатора Курской области Хинштейн сравнил зверства ВСУ с фашистами

Tекст: Вера Басилая

По словам Хинштейна, нацисты из ВСУ в Горнали в Суджанском районе Курской области расстреляли из танка прямой наводкой старинный Свято-Николаевский монастырь XVII веке, передает ТАСС.

Врио губернатора считает, что описание преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны схожи с тем, что творят ВСУ. Причем, по мнению Хинштейна, подобные преступления, которые не имеют срока давности, совершаются сознательно.

Он уверен, что каждый, кто убивал, грабил, обязательно за это ответит.

Ранее в селе Махновка Курской области следователями были обнаружены тела девяти погибших мирных жителей.

В СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не удастся скрыть преступления ВСУ в Курской области.