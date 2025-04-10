В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В Курской области обнаружили тела девяти мирных жителей
В селе Махновка Курской области следователями были обнаружены тела девяти погибших мирных жителей, они погибли из-за обстрела частных домов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, не позднее марта ВСУ целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка. Тела девяти мирных жителей были обнаружены следователями СК при осмотре частного жилого сектора в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ), передает ТАСС.
Петренко отметила, что при осмотре этих домов следователи зафиксировали разрушения, указывающие на применение ВСУ артиллерийского вооружения. А осмотр тел выявил огнестрельные ранения у шести человек.
Ведутся следственные действия для опознания потерпевших.
Ранее в СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными. До этого осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.