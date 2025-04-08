Осуждены участвовавшие в захвате курских сел украинские боевики

Tекст: Алексей Дегтярев

Второй Западный окружной военный суд признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 16 до 17 лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

По данным следствия, в конце августа 2024 года эти военнослужащие пересекли границу России на пикапах в Суджанском районе. Они принимали участие в блокировании и удержании указанных сел. Спустя пять дней после начала захвата они были задержаны российскими военными.

В Следственном комитете России пояснили, что их признали виновными по статье «Теракт». Боевики в этих поселках угрожали местным жителям оружием, незаконно занимали частные дома и открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

Первые пять лет заключенные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, в числе осужденных есть как украинские военные, так и иностранные наемники.