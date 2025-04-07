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Генпрокуратура сообщила о 79 осужденных за вторжение в Курскую область
Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая военных Украины и иностранных наемников, осуждая их на сроки от 13 лет до пожизненного, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Как передает ТАСС, к началу апреля российские суды завершили рассмотрение сорока уголовных дел, связанных с нападением на Курскую область, осудив 79 человек. Среди осужденных оказалось 4 офицера и 62 военнослужащих рядового и сержантского состава Вооруженных сил Украины. Также среди них 13 иностранных наемников из Новой Зеландии, Британии, Грузии, Соединенных Штатов и Литвы.
Как сообщает Генпрокуратура России, большинство обвиняемых получили сроки от 13 лет лишения свободы до пожизненных заключений. Примечательно, что 11 человек были осуждены заочно, поскольку находятся в розыске. В их число входят один украинский военнослужащий и 10 иностранных наемников.
Дела рассматривались с декабря 2024 года по март 2025 года с участием военных прокуроров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет также завел дело после сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области. Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.