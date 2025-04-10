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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    10 апреля 2025, 07:45 • Новости дня

    ВСУ в оккупированном Гуеве предлагали местным украинские паспорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но ни один из жителей не согласился, рассказала жительница села Валентина Лозовская.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины в первые дни оккупации села Гуева в Суджанском районе Курской области предлагали местным жителям получить украинские паспорта, сообщает ТАСС. Однако, как рассказала жительница села Валентина Лозовская, никто из жителей не согласился принять это предложение.

    Лозовская вспоминает, как увидела пять пикапов и солдаты ВСУ светили фонариками в дом напротив. Один из солдат предложил ей тушенку и заявил, что может выписать ей украинский паспорт прямо на месте. Однако женщина отказалась от предложенной помощи и документов.

    Также Лозовская добавила, что во время оккупации солдаты не раз предлагали жителям Гуева выехать на Украину. Несмотря на это, местные жители предпочли остаться в своем селе и не принимали предложения об эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками ВСУ мирных жителей, сообщив об обнаружении тел в братской могиле. Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим без вести. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники, что подчеркивает международный характер конфликта.

    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

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    8 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре бронемашины и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

    Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» в последние сутки уничтожала живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    «Враг продолжает переброску элитных штурмовых подразделений в Краснопольский район Сумской области. На направлении вскрыты подразделения 82 одшбр. Северяне уничтожили несколько составов этой бригады в Суджанском приграничье, доукомплектование подразделения происходило за счет мотивированных 18-24 летних украинцев», – говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром ВСУ попытались прорваться в направлении Демидовки при поддержке танка Abrams. Живая сила и техника противника были уничтожены операторами БПЛА.

    Кроме того под прикрытием непогоды ВСУ пытались перебросить очередную штурмовую группу в приграничную лесополосу, она была уничтожена.

    Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУ пытаются объединиться, однако «северяне» «своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», отмечается в ообщении.

    В данный момент штурмовые отряды «Бесстрашных» продолжают зачистку лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки.

    Вражеские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары по российской территории. Около Поповки было зафиксировано попадание украинского артиллерийского снаряда по группе ВСУ, сбросами противник также поражает своих «побратимов», которые пытаются вернуться в Сумскую область, отметили в группировке.

    Российские операторы БПЛА продолжают фиксировать колоссальные потери противника на данном направлении. Исходя из данных объективного контроля и некрологов в соцсетях, количество уничтоженных противников уже превысило 1 тыс. человек.

    На этом направлении за минувшие сутки «северянами» было уничтожено пять единиц вражеской техники, в том числе две единицы. бронетехники.

    Как сообщили в группировке «Север», на Сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня (Курская область) и на участок госграницы в районе Беловод.

    Украинские формирования пытаются выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты, в частности, гору Фагор для контроля за передвижениями российских штурмовых групп. Однако мотострелковые подразделения, сломив сопротивление противника, смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, в группировке отметили, что опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наемников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают и сами украинские военачальники.

    В общей сложности продвижение «северян» в Курской области составило свыше 7,3 тыс. метров.

    Накануне сообщалось, что «северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

    До этого группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя

    ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области

    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.

    Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.

    Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.

    Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

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    7 апреля 2025, 11:33 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области

    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов, автомобилей и кладбищ при отступлении

    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ при отступлении минировали всё на пути.

    По его словам, мины были обнаружены в жилых домах, автомобилях и даже на кладбищах. «Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что все населенные пункты в приграничной зоне будут тщательно проверены на предмет взрывоопасных предметов. Уже увеличено число саперов до тысячи человек, в работу также будут вовлечены МЧС и «Барс-Курск».

    По словам врио губернатора, расчистка территории и восстановление инфраструктуры предстоит огромная. Хинштейн подчеркнул, что несмотря на опасность в приграничье, будет произведена работа по восстановлению домов, храмов, школ и больниц.

    Хинштейн ранее посещал два освобожденных от ВСУ села в Суджанском районе, где осмотрел разрушения и оценил текущую ситуацию. Он отметил, что лично убедился в высоком уровне риска для жителей региона.

    Источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

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    8 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ искали бойцов «Ахмата» при нападении на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Беженка из села Казачья Локня в Курской области рассказала, что украинские военные, напавшие на регион, специально искали бойцов спецназа «Ахмат».

    Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области сообщила, что украинские военные в ходе нападения на область активно искали бойцов спецназа «Ахмат», передает РИА «Новости».

    Женщина отмечает, что ВСУ больше интересовали именно представители «Ахмата», чем остальные военнослужащие российской армии.

    Она также отметила, что, по данным ВСУ, за первые сутки нападения в регион вошли 50 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 6 августа жители Курской области прощались друг с другом, опасаясь за свои жизни, во время массированной атаки ВСУ, когда ракеты пролетали над домами.

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    7 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»

    ВСУ атаковали село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области, при этом обошлось без пострадавших.

    По данным Тelegram-каналов, Вооруженные силы Украины, используя советские танки «Булат», обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Как передает Ura.ru, обстрел велся из поселка Бояро-Лежачи, находящегося на территории Сумской области Украины, в двух километрах от российской границы.

    В результате обстрела было выпущено около 12 снарядов, однако, к счастью, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Местные власти продолжают оценивать нанесенный ущерб.

    Танк «Булат» является украинской модификацией советского танка Т-64, который был принят на вооружение в Советском Союзе в 1966 году. Модернизация включает улучшенные броневую защиту и систему управления огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая военных Украины и иностранных наемников, осуждая их на сроки от 13 лет до пожизненного.

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    8 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    Жители Суджи прощались с близкими в ночь атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 6 августа жители Суджи Курской области прощались друг с другом, опасаясь за свои жизни, во время массированной атаки ВСУ, когда ракеты пролетали над домами, рассказала местная жительница Любовь.

    В ночь на 6 августа в городе Суджа Курской области жители пережили тяжелые моменты из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Местная жительница Любовь рассказала, как она со своей семьей находилась в укрытии, прощаясь друг с другом, опасаясь гибели. Женщина вспоминает, как ее дочь, прощаясь, просила прощения за все, и все думали, что могут не выжить.

    По словам Любови, ночь была полна страха из-за ракет, летящих над их домом, и постоянных звуков взрывов. Яркие зеленые огоньки в небе стали предвестниками возможной опасности. Жители Суджи надеялись на лучшее, несмотря на тяжелую ситуацию, и пытались поддерживать друг друга в этот драматический момент.

    Семья Любови выжила благодаря близко расположенной установке противовоздушной обороны (ПВО), которая смогла защитить их дом от обломков ракет и предотвратить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте, после того как украинские боевики сбросили бомбу с дрона на людей в Курской области на станции Суджа. Комитет завел дело после атаки, в результате которой пострадали мирные жители и был причинен материальный ущерб. Также сообщалось, что СК завел дело, после того как украинские военные ранили журналиста ТАСС в Курской области.

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    7 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    Дело о теракте возбуждено за убийство польскими наемниками жителя Курской области

    СК России завел дело по факту убийства жителя Курской области польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства мирного жителя Курской области польскими наемниками, служащими в вооруженных формированиях Украины, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Курской области наемниками из Польши. Она уточнила, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт), передает ТАСС.

    Петренко пояснила, что следователи получили информацию от одной из жительниц освобожденного села Плехово о том, что польские наемники, входящие в состав вооруженных формирований Украины, убили ее родственника. Женщина сообщила, что наемники обстреливали жилой сектор села, в результате чего погиб ее брат.

    В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех участников вооруженных формирований, причастных к преступлению, сообщили в СК.

    Ранее житель Гончаровки курского Суджанского района Николай рассказал, что наемники из Грузии и Польши в Курской области издевались над мирными жителями, насиловали и убивали женщин в селах Лебедевка и Плехово.

    До этого в России признали военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области.

    Также в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.

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    8 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Хинштейн заявил о приближающемся часе разгрома врага в Курской области

    Хинштейн: Час разгрома противника на Курской земле приближается

    Tекст: Вера Басилая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.

    Хинштейн написал в Telegram-канале о приближающемся разгроме Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

    По его словам, час окончательного разгрома становится все ближе. Хинштейн выразил уверенность в том, что российские воины вскоре принесут долгожданную победу.

    Минобороны во вторник официально сообщило об освобождении села Гуево Суджанского района Курской области.

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    9 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Захарова пообещала возмездие за преступления ВСУ в Курской области

    Захарова заявила о неизбежном наказании за преступления ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не сможет скрыть преступления ВСУ в Курской области и все виновные понесут заслуженное наказание.

    По словам дипломата, Запад, закрывая глаза на зверства ВСУ, тем самым «покрывает и прикрывает» преступления киевского режима. Захарова подчеркнула важность системной работы, чтобы ничего не было упущено, несмотря на все попытки Запада «замотать, замолчать эту тему», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что все виновные в преступлениях на территории Курской области должны быть установлены и понесут наказание. Эти заявления были сделаны во время видеоконференции, посвященной выходу доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области».

    В докладе указывается, что ВСУ системно убивали мирных жителей в Курской области. По словам председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, опрошенные жители региона указали на множество случаев грабежа и убийств мирных граждан украинскими военными.

    «Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков... а также в намеренном уничтожении храмов, больниц, домов мирных граждан, другой гражданской инфраструктуры», - рассказал Григорьев.

    Ранее в СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными. До этого осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

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    8 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о Белгородской области в Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы о якобы присутствии украинских формирований в Белгородской области должны адресоваться Минобороны, Кремль не комментирует детали военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что вопросы, касающиеся военной операции, следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о присутствии украинских формирований в Белгородской области.

    Он также напомнил, что Кремль не предоставляет информации о реальном положении на поле боя.

    Также Владимир Зеленский заявил о повышенной активности украинских формирований не только в Белгородской, но и в Курской областях.

    Ранее группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив значительное количество техники и личного состава противника, и пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе, проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    9 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Бойцы «Севера» встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили в Гуево иеромонаха Симеона, ранее считавшегося пропавшим после нападения ВСУ, который отказался от эвакуации и остался поддерживать жителей и помогать в экстремальных условиях.

    Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили в населенном пункте Гуево в Курской области иеромонаха Симеона, который, несмотря на захват территории ВСУ, остался с местными жителями, передает РИА «Новости». Судьба иеромонаха долгое время оставалась неизвестной, но сейчас он нашелся и отказался покинуть село вместе с освободившими его бойцами.

    Военнослужащий группировки «Север» рассказал, что Симеон отказался от эвакуации, предпочтя остаться с паствой до вывода последнего человека или до установления безопасности. Иеромонах активно помогает оставшимся людям, поддерживая их дух и обеспечивая продовольствием. Он также занимается эвакуацией и захоронением погибших, включая тела противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжили выбивать Вооруженные силы Украины из Гуева и Олешни в Курской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    7 апреля 2025, 14:04 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 150 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, миномет, а также два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 бронемашин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

    Ранее в понедельник стало известно, что группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область.

    Накануне потери ВСУ на Курском направлении перевалили за 72 тыс. человек.

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    8 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Осуждены участвовавшие в захвате курских сел украинские боевики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор трем участникам захвата сел Погребки и Малая Локня в Курской области, это военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Крамаренко, Руслан Федосеев и Анатолий Савчук, сообщили в Генпрокуратуре.

    Второй Западный окружной военный суд признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 16 до 17 лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    По данным следствия, в конце августа 2024 года эти военнослужащие пересекли границу России на пикапах в Суджанском районе. Они принимали участие в блокировании и удержании указанных сел. Спустя пять дней после начала захвата они были задержаны российскими военными.

    В Следственном комитете России пояснили, что их признали виновными по статье «Теракт». Боевики в этих поселках угрожали местным жителям оружием, незаконно занимали частные дома и открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

    Первые пять лет заключенные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Ранее Генпрокуратура сообщала, что российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, в числе осужденных есть как украинские военные, так и иностранные наемники.

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