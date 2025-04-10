Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в первые дни оккупации села Гуева в Суджанском районе Курской области предлагали местным жителям получить украинские паспорта, сообщает ТАСС. Однако, как рассказала жительница села Валентина Лозовская, никто из жителей не согласился принять это предложение.

Лозовская вспоминает, как увидела пять пикапов и солдаты ВСУ светили фонариками в дом напротив. Один из солдат предложил ей тушенку и заявил, что может выписать ей украинский паспорт прямо на месте. Однако женщина отказалась от предложенной помощи и документов.

Также Лозовская добавила, что во время оккупации солдаты не раз предлагали жителям Гуева выехать на Украину. Несмотря на это, местные жители предпочли остаться в своем селе и не принимали предложения об эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками ВСУ мирных жителей, сообщив об обнаружении тел в братской могиле. Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим без вести. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники, что подчеркивает международный характер конфликта.