Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов премии Народного фронта обнял фельдшера скорой помощи из Курской области Юлию Шабалину после ее рассказа о работе медицинских бригад в приграничных районах и словах о готовности продолжать помогать людям несмотря на опасность.
Шабалина рассказала главе государства о работе сотрудников скорой помощи в условиях обстрелов, а также обратила внимание на необходимость оснащения автомобилей специальными спасательными одеялами и другими средствами защиты, передает Lenta.Ru.
Медик рассказала о работе бригад в период вторжения ВСУ в регион и заявила, что сотрудники экстренных служб столкнулись с тяжелыми испытаниями. По словам Шабалиной, в те дни медицинские работники действовали на пределе возможностей, продолжая оказывать помощь пострадавшим, несмотря на постоянную угрозу обстрелов. Она отметила, что, по ее словам, удары наносились даже по автомобилям скорой помощи с опознавательными знаками, передает ТАСС.
Фельдшер рассказала, что из-за атак беспилотников медикам приходилось искать укрытия, а затем возвращаться к выполнению своих обязанностей. За сутки бригады принимали большое количество пострадавших, однако смогли продолжить работу.
Шабалина также сообщила, что после освобождения территории опасность для машин скорой помощи полностью не исчезла: обстрелы машин скорой помощи не прекращаются. Она поблагодарила Народный фронт за помощь в пополнении автопарка и отметила важность специального защитного оборудования.По ее словам, бронеодеяло, которым оснащаются автомобили, уже неоднократно помогало сохранять жизнь медицинским работникам.
Фельдшер подчеркнула, что события в Курской области окончательно убедили многих людей в необходимости продолжения специальной военной операции. По ее словам, если на ее начальном этапе у кого-то сохранялись сомнения, то после произошедшего отношение к ситуации изменилось.
«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», – сказала фельдшер.
После этих слов Путин обнял Шабалину и поблагодарил ее за мужество и самоотверженность. Президент отметил важность работы медицинских работников, которые продолжают оказывать помощь людям в самых сложных условиях.
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