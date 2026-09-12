  • Новость часаПутин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня

    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о глубинных преобразованиях в современном мире и появлении новых локомотивов развития.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в деловом форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

    «Он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам прошлого века приходят новые локомотивы развития», – сказал глава российского государства.

    Напомним, самолет российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    11 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    11 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня они [элиты в Европе]пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам, с какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что все спорные вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны. Путин напомнил, что события, произошедшие после распада Советского Союза, происходили с согласия Российской Федерации как правопреемницы СССР. Все, что нарушает эти договоренности, по его словам, противоречит интересам России и основополагающим принципам международного права и Устава ООН.

    «А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?» – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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    11 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели встретили бурными овациями выступление президента России Владимира Путина еще до его начала.

    Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

    Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

    Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

    Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

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