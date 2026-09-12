Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальная полиция Украины зафиксировала рост числа самоубийств среди военнослужащих украинской армии. Соответствующие данные содержатся во внутренних документах правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости».

Информация о суицидах поступала из нескольких подразделений, включая 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду, а также 103-ю, 105-ю и 119-ю отдельные бригады территориальной обороны.

В сводке Сумского районного отделения полиции упоминается гибель бойца 47-й бригады Назара Лебеденко. При этом в некрологе, опубликованном на портале Щиборовской территориальной общины Хмельницкой области, говорится, что он погиб при выполнении боевых задач. Среди решивших добровольно расстаться с жизнью оказались и многодетные женщины-военнослужащие.

В частности, заместитель командира роты по психологической поддержке Гринчишин доложил правоохранителям о гибели матери троих детей.

«Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство», – говорится в документе. Кроме того, в феврале 2026 года в селе Боромля Сумской области свел счеты с жизнью 46-летний солдат Александр Прядка. По данным журналистов, Киев пытается скрывать подобные инциденты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе тело военного с признаками самоубийства обнаружили в военкомате Львовской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о всплеске суицидов среди раненых украинских бойцов. А в марте собиравшийся сдаться в плен солдат ВСУ покончил с собой из-за давления командования.