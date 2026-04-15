    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    15 апреля 2026, 06:42 • Новости дня

    Марочко сообщил о всплеске суицидов раненых военных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всплеск суицидов отмечается в Киеве и Киевской области среди раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины и инвалидов из-за маленьких соцвыплат и нехватки денег. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, украинские власти тщательно пытаются скрыть данную статистику.

    Марочко заявил, что всплеск случаев суицида среди раненых бойцов Вооруженных сил Украины и инвалидов фиксируется в Киеве и Киевской области, передает ТАСС. Он добавил, что украинские власти тщательно скрывают статистику смертности, несмотря на ее рост с начала года.

    Эксперт заявил: «В Киеве и Киевской области с начала текущего года идет всплеск смертности среди пожилых и маломобильных людей, в том числе среди боевиков, получивших тяжелые ранения и увечья. Данная статистика тщательно скрывается украинской властью, поскольку большая часть умирает от суицидов, приобретенных заболеваний, в том числе вызванных истощением, и бездействием социальных служб».

    Марочко также отметил, что инвалиды, не имеющие возможности заработать дополнительно, фактически обречены – им не хватает средств для жизни. В этих условиях мошенники активно предлагают им микрокредиты под залог имущества. В результате люди, оказавшиеся в трудной ситуации, либо оказываются на улице, либо совершают самоубийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о росте числа суицидов в рядах украинской армии.

    Офицер российской группировки войск «Север» рассказал о самоубийстве солдата ВСУ из-за жесткого приказа командования.

    Бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах отметил существенное увеличение количества людей с инвалидностью на Украине.

    14 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атак на Липецк и Елец

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, где погиб один человек и пострадали пятеро в ночь на 14 апреля, с территории линии соприкосновения в зоне СВО, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

    Попов заявил, что ВСУ запустили дроны для атаки по Липецку и Ельцу с территории линии соприкосновения в зоне спецоперации, передают «Аргументы и факты».

    По данным Минобороны, в ночь на 14 апреля российские военные сбили 97 украинских беспилотников самолетного типа. В Ельце в результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, подтвердил губернатор Игорь Артамонов.

    Попов пояснил, что дроны проходят маршрут между Донецком и Луганском, используя направления Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации, где ведутся активные боевые действия. Он отметил: «Беспилотники в сторону Липецкой, Воронежской областей проходят между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки, Славянско-Краматорской агломерации. Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию. Потому что идет огневое воздействие, маневренные бои, летает куча беспилотников, которые работают по переднему краю. И под шумок подлетают дроны средней и большой дальности».

    Военный эксперт не исключил, что для наведения БПЛА использовались спутниковые данные, а разведывательная информация могла поступать через Германию, Польшу и страны НАТО, что позволяет ВСУ сопровождать полеты дронов даже на большие расстояния. Попов отметил, что удары чаще наносятся по жилым районам из-за меньшей защищённости таких объектов.

    Генерал также предположил, что часть дронов может запускаться из близлежащих российских районов при участии пособников противника, однако чаще атаки всё же ведутся с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за ночь поразили 97 украинских беспилотников.

    В результате падения обломков дрона в Ельце погибла местная жительница.

    Ранее в этом городе при атаке беспилотных аппаратов пострадали два человека.

    14 апреля 2026, 08:17 • Новости дня
    Бойцы ВС России взяли пленных с документами в тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ во вражеском тылу и взяла в плен украинских военных с документацией, сообщили в Минобороны.

    Разведгруппа под командованием гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила временный пункт дислокации ВСУ на Украине и взяла в плен троих украинских военных прямо во вражеском тылу, передает ТАСС.

    По данным Министерства обороны, операция прошла без единого выстрела: офицер принял решение захватить пленных вместе с важной документацией и на автомобиле самих украинцев вернуться к своим.

    В ведомстве сообщили: «Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск».

    После допроса украинских военных и изучения изъятых документов командование установило места дислокации подразделений ВСУ. Благодаря полученной информации были нанесены ракетные удары по позициям противника. В результате этих ударов, по данным Минобороны, уничтожено значительное количество живой силы и военной техники, что позволило полностью освободить один из населённых пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская штурмовая группа без единого выстрела обезвредила украинских военных с секретной документацией.

    На запорожском направлении офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России.

    В Курской области показания пленного бойца ВСУ помогли российским военнослужащим обойти вражескую засаду.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,1 тыс. военных
    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по позициям ВСУ на ряде направлений за сутки украинские формирования потеряли более 1,1 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и значительное количество складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новодмитровки, Бачевска и Суходола Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Рясным, Старицей и Зыбино.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Шийковки, Червоного Оскола, Кутьковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Артема, Новоселовки, Ильиновки, Николаевки и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 195 военнослужащих, семь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Буковель», два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Петровского, Рубежного, Гришино, Сергеевки, Гулево ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского Днепропетровской области, Вольнянки, Чаривного, Воздвижевки и Новоселовки Запорожской области.

    Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожено два склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия. Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия.

    14 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль опроверг участие главы РФПИ в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев занимается исключительно экономическим сотрудничеством и не привлечен к диалогу о мирном урегулировании на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев не имеет отношения к диалогу с Киевом, передает ТАСС.

    На брифинге журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, связана ли недавняя поездка руководителя фонда в Абу-Даби с украинским вопросом.

    «Нет, Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы. Именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине», – ответил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента подтвердил открытость Москвы к мирному урегулированию конфликта.

    14 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Песков заявил о массовых нарушениях пасхального перемирия ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о значительном количестве нарушений пасхального перемирия Вооруженными силами Украины, подчеркнув красноречивость статистики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несоблюдение тишины со стороны украинской армии, передает ТАСС. Представитель Кремля обратил внимание на масштабы проблемы.

    «Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», – подчеркнул он.

    Песков также заявил, что киевский режим осознает, что по мере продвижения российской армии переговоры будут строиться иначе, передают «Вести».

    Представитель Кремля отметил, что специальная военная операция продвигается, и в Киеве прекрасно понимают, что положительная динамика для России изменит ход переговорного процесса.

    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал ВСУ «сатанистами» за атаки в период пасхального перемирия.

    14 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Госдума одобрила бесплатное высшее образование для вдов участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, предоставляющий не вступившим в новый брак вдовам и вдовцам участников спецоперации право на бесплатное обучение в вузах.

    Нижняя палата российского парламента утвердила инициативу, которая дает право на бесплатное обучение в вузах супругам погибших бойцов, передает РИА «Новости».

    Мера распространяется на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной бюджетной квоты. Обязательным условием для получения льготы является отсутствие нового брака.

    Воспользоваться образовательной поддержкой смогут вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации или отражении вооруженного вторжения в Россию. Также закон защищает семьи ополченцев Донбасса, которые сражались в составе сил ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

    Авторы документа объясняют необходимость нововведений социально уязвимым положением таких граждан. Потеря кормильца вынуждает супругов устраиваться на работу, поэтому высшее образование за счет государства поможет им быстрее получить востребованную профессию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Анна Цивилева предложила выделить квоты на обучение для вдов погибших участников спецоперации.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать соответствующие образовательные гарантии.

    Ранее глава государства подписал закон о бесплатном обучении в вузах для детей ветеранов боевых действий.

    14 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по складам хранения БПЛА дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 391 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 954 беспилотника, 656 ЗРК, 28 885 танков и других бронемашин, 1,7 тыс. боевых машин РСЗО, 34 427 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 352 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    15 апреля 2026, 02:06 • Новости дня
    Немецкие СМИ отметили секретность визита Зеленского в Берлин

    BZ: Зеленский потребовал от Мерца немедленно выдать деньги Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Германию готовился в режиме секретности, а его главной целью было обсуждение многомиллиардного кредита.

    Визит Владимира Зеленского в Берлин был организован в условиях строгой секретности и стал известен только после его прибытия в столицу Германии утром вторника. Он прибыл в сопровождении нескольких министров, чтобы принять участие в первых за последние 20 лет германо-украинских правительственных консультациях, пишет Berliner Zeitung (BZ).

    «Он встретился с канцлером Фридрихом Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 млрд евро, который был заблокирован в течение нескольких месяцев», – пишет издание. Около 60 млрд евро из этой суммы планируется направить на поддержку вооруженных сил Украины в 2026 и 2027 годах, чтобы обеспечить их боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало нескрываемую радость в Киеве и Брюсселе. Там надеются, что будущий премьер Петер Мадьяр будет вести более удобную для Украины и Евросоюза политику, в том числе и относительно одобрения 90 млрд евро кредита Киеву.

    15 апреля 2026, 04:15 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ вырыли массу «лисьих нор» у Дибровы под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, что напрямую влияет на скорость наступления ВС России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На западе от Дибровы – лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, этим и объясняется не такое быстрое продвижение на данном участке, как хотелось бы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля. Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР. Пушилин раскрыл значение  освобождения Дибровы.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    15 апреля 2026, 07:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при попытке форсировать Волчью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, понесли колоссальные потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Колоссальные потери понесли подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, «некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й ОМБр, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково».

    Источник также отметил, что на волчанском направлении ВСУ с помощью элитного подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона пытаются остановить продвижение российских войск в районе села Волчанские Хутора. Однако эти попытки приводят к значительным потерям среди украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целая рота 159-й бригады ВСУ бесследно исчезла в районе сел Волоховка и Бочково.

    Украинские военные предприняли попытки эвакуации останков офицеров после удара по командному пункту этого соединения в Бугаевке.

    Ранее тысячи солдат данной бригады пропали без вести на дне реки Волчья у села Зыбино.

    15 апреля 2026, 05:35 • Новости дня
    Ударный дрон уничтожил украинский ЗРК «Бук» под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники с увеличенным радиусом действия ликвидировали зенитный ракетный комплекс украинских войск на харьковском направлении, сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным «Карта».

    Украинский ЗРК «Бук» засекли в ходе воздушной разведки в Харьковской области, пояснил «Карта» ТАСС.

    Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили ЗРК.

    Удар наносился беспилотником с увеличенным радиусом действия, при этом украинские системы ПВО не смогли оказать сопротивления.

    По словам офицера, специалисты подразделения регулярно ликвидируют технику и личный состав противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах сосредоточения украинских сил.

    Ранее операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» провели массированный налет на позиции ВСУ в Харьковской области. Бойцы уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника у Муромского водохранилища в том же регионе.

    15 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    Марочко сообщил о занятии ВСУ бункера Гитлера под Винницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины у Винницы Винницкой области заняли один из бункеров, которым в годы Второй мировой войны пользовался Адольф Гитлер, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины заняли один из бункеров, которым во времена Второй мировой войны пользовался Адольф Гитлер, сообщает ТАСС.

    По словам Марочко, севернее Винницы в лесу украинские военные развернули лагерь, где оборудованы полигоны и военная инфраструктура. Он уточнил, что территория этого района использовалась Гитлером в качестве одной из ставок в годы войны.

    Эксперт отметил: «Примечательно, что в данном районе находится одна из ставок Гитлера в годы Второй мировой войны, ее территория также частично используется украинскими боевиками». Как писала газета ВЗГЛЯД, гиперзвуковые ракеты «Циркон» поразили укрепленный подземный бункер юго-восточнее Винницы.

    Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в бункере под Житомиром.

    В освобожденных от украинских боевиков домах Курской области военнослужащие обнаружили нацистскую символику.

    15 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    Пленный из ВСУ предложил армии Украины уйти из Донбасса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ должны уйти из Донбасса, если это поможет завершить боевые действия на Украине. Об этом сообщил пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун.

    Пленный украинский военнослужащий Анатолий Жигун из 119-й бригады теробороны ВСУ заявил, что считает правильным вывод украинских войск с территории Донбасса, если это приведет к окончанию боевых действий, передает ТАСС.

    Пленный также выступил за дипломатическое урегулирование конфликта, напомнив, что Дональд Трамп, будучи президентом США, обещал содействовать решению, однако Владимир Зеленский поссорился с ним. Жигун добавил, что не поддерживает продолжение вооруженного конфликта из-за личных амбиций Зеленского, которому, по его мнению, «понравилось воевать и ходить в милитари».

    Жигун признался, что поддерживал «майдан» и выступал против разгона протестов, так как был недоволен бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости немедленного вывода украинских войск из Донбасса.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал этот шаг условием для прекращения боевых действий.

    Владимир Зеленский в грубой форме отверг возможность отступления армии.

    15 апреля 2026, 06:04 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о массовой насильственной мобилизации в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил, что около 90% его сослуживцев были мобилизованы насильно, а избежать отправки в армию без взятки практически невозможно.

    Герман заявил, что примерно 90% его сослуживцев были мобилизованы насильно, передает РИА «Новости». По его словам, избежать отправки в армию без взятки практически невозможно, а медицинские комиссии не обращают внимания на серьёзные заболевания. «По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют», – рассказал Герман.

    Он отметил, что многие его сослуживцы попадали в армию не по повестке, а в результате облав на улицах и в магазинах, а также по доносам соседей или участковых. По словам Германа, выйти с военно-врачебной комиссии без крупной взятки фактически невозможно, и случаи попадания в армию были самыми разными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов уничтожили медицинские документы призывника с ВИЧ и гепатитом.

    Пленный военнослужащий Руслан Стеблинский рассказал об отправке на фронт даже после дачи крупной взятки.

    Ради выполнения дневного плана мобилизации представители ТЦК массово задерживали людей с различными тяжелыми заболеваниями.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

«Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи?

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

