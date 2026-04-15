Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко заявил, что всплеск случаев суицида среди раненых бойцов Вооруженных сил Украины и инвалидов фиксируется в Киеве и Киевской области, передает ТАСС. Он добавил, что украинские власти тщательно скрывают статистику смертности, несмотря на ее рост с начала года.

Эксперт заявил: «В Киеве и Киевской области с начала текущего года идет всплеск смертности среди пожилых и маломобильных людей, в том числе среди боевиков, получивших тяжелые ранения и увечья. Данная статистика тщательно скрывается украинской властью, поскольку большая часть умирает от суицидов, приобретенных заболеваний, в том числе вызванных истощением, и бездействием социальных служб».

Марочко также отметил, что инвалиды, не имеющие возможности заработать дополнительно, фактически обречены – им не хватает средств для жизни. В этих условиях мошенники активно предлагают им микрокредиты под залог имущества. В результате люди, оказавшиеся в трудной ситуации, либо оказываются на улице, либо совершают самоубийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о росте числа суицидов в рядах украинской армии.

