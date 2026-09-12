«Росатом» вернул 47 специалистов на иранскую АЭС «Бушер»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о возвращении российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер», передает РИА «Новости».

«Пока 47 на сегодняшний день. Идем к 150», – сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС, уточняя текущее количество сотрудников на объекте.

Руководитель корпорации добавил, что часть сотрудников прибудет в Иран для проведения планово-предупредительного ремонта первого энергоблока станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

Позже генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев потребовал стопроцентных гарантий безопасности для возобновления работ. В августе Росатом начал поэтапное возвращение персонала на иранский объект.