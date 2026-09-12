Глава «Росатома» анонсировал запуск третьего блока АЭС в Индии

«Росатом» обещал начать пусковые операции на АЭС «Куданкулам» весной 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал о планах запуска нового энергоблока на полях саммита БРИКС, передает РИА «Новости». По его словам, подготовка к старту работ идет полным ходом.

«Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке, надеемся, что он где-то весной, в феврале-марте, перейдет в разряд пусковых операций», – заявил руководитель компании.

Глава корпорации также отметил высокую степень готовности объекта. Он подчеркнул, что на данный момент поставлено более 99% необходимого оборудования для атомной электростанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом инжиниринговый дивизион «Росатома» смонтировал корпус реактора на пятом энергоблоке индийской станции. В прошлом году завод «Атоммаш» запланировал отгрузку оборудования для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам». В августе глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил о переговорах по строительству новых атомных объектов с правительствами 15 государств.