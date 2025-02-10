«Атоммаш» пообещал отправить оборудование для АЭС в Турции и Индии в 2025 году

«Атоммаш» в 2025 году пообещал поставить оборудование для АЭС в Турции и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Завод «Атоммаш», находящийся в Волгодонске и входящий в машиностроительный дивизион Росатома, в 2025 году планирует отгрузить оборудование для строящихся атомных электростанций в Турции и Индии, передает ТАСС. В пресс-службе «Атоммаша» сообщили, что поставки предназначены для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии и четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

По данным предприятия, пик его отгрузок пришелся на предыдущие годы. Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов ранее отмечал, что в 2023 году «Атоммаш» впервые в истории мирового атомного машиностроения отгрузил корпуса для пяти ядерных реакторов и парогенераторы для атомных электростанций в разных странах. В 2024 году завод также отгрузил корпуса реакторов, комплекты внутрикорпусных устройств и парогенераторы для АЭС российского дизайна в Турции, Китае и Индии.

Эти поставки подчеркивают значительную роль «Атоммаша» в международных проектах и его способность обеспечивать высокотехнологичное оборудование для атомной энергетики по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США заморозил 2 млрд долларов, предназначенных для строительства АЭС «Аккую» в Турции. Турция запланировала запуск реактора этой атомной электростанции в 2025 году. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Росатому строительство второй атомной электростанции на Черном море в районе города Синопа.