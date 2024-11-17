Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
Турция запланировала запуск реактора АЭС «Аккую» в 2025 году
Турция намерена ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС «Аккую» в 2025 году, что позволит вырабатывать до 64 ГВт электроэнергии в год.
Как сообщает ТАСС, Турция планирует ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС «Аккую» в 2025 году. Это станет важным шагом в обеспечении энергетической независимости страны. Ожидается, что запуск первого реактора позволит Турции вырабатывать до 64 ГВт электроэнергии в год, удовлетворяя около 10% потребностей страны.
Согласно плану развития, утвержденному президентом Турции Тайипом Эрдоганом, строительство АЭС «Аккую» будет продолжено. На площадку уже доставлено ядерное топливо, и в 2023 году работы активно продолжаются. Первая атомная электростанция Турции будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых оснащен реактором российского дизайна ВВЭР поколения 3+, общей мощностью 4 800 МВт.
План развития подчеркивает, что в 2025 году начнется пробное производство электричества на первом энергоблоке. Также запланированы завершение переговоров по межгосударственным соглашениям для реализации новых проектов АЭС. Строительство АЭС «Аккую» является первым в мире проектом атомной отрасли, реализуемым по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в ходе саммита ШОС в Астане о желании как можно скорее построить АЭС «Аккую» с российским участием. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что после нарушения контрактных обязательств Siemens все необходимые комплектующие для АЭС «Аккую» были оперативно найдены и поставлены из дружественных России стран, что позволит реализовать проект вовремя.