Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах

Росатом нашел альтернативное оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания Siemens не выполнила свои обязательства по поставкам оборудования для АЭС «Аккую», сообщает ТАСС. Переговоры с немецкой компанией не привели к успеху, но, как заявил Новак, все необходимые компоненты были найдены и закуплены у стран, поддерживающих Россию. Первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС.

Росатом и турецкие партнеры быстро провели корректирующие мероприятия. Альтернативное оборудование было найдено в дружественных странах и уже доставлено в Турцию. Новак также сообщил, что сроки запуска первого блока АЭС «Аккую» уточняются, но все четыре энергоблока планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году.

Вице-премьер отметил, что Росатом активно сотрудничает с турецкими министерствами и ведомствами, чтобы предоставить оптимальные решения для проекта. Он подчеркнул уверенность в успешной реализации проекта благодаря предыдущему опыту и наработкам по АЭС «Аккую».

Новак также рассказал о готовности России участвовать в энергетических проектах в Индонезии. Россия предлагает помощь в строительстве и модернизации гидроэлектростанций, а также в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности. В частности, речь идет о предоставлении услуг по проектированию и поставке оборудования в составе международных консорциумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с «Росатомом» по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.