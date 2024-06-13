Путин раскрыл объем выделенных средств на строительство АЭС за рубежом

Путин: Россия потратила десятки миллиардов долларов на строительство блоков АЭС за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

На АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщил Путин, передает ТАСС. «И вот этим распоряжается Росатом. Алексей Евгеньевич [Лихачев] – молодец. Он распоряжается десятками миллиардов долларов и считает, что этого недостаточно», – сказал глава государства, отметив, что это способствует развитию технологий.

«И наверное, уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но иметь и горизонт планирования на ближайшее время», – добавил Путин.

Говоря о термоядерной энергетике, он призвал «объединять усилия с другими лидерами российскими», в частности с Курчатовским институтом. «Тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важно. Вот вы поработаете, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим», – заключил президент.

Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.