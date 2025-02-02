  • Новость часаМинюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»
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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня

    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 05:36 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе

    Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России остается на усмотрении Трампа

    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России будет принимать президент США Дональд Трамп, отметив, что введенные ранее меры не достаточно эффективны.

    Как подчеркнул Келлог, окончательное решение о возможном введении дополнительных антироссийских санкций находится в руках американского лидера, передает ТАСС. «Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», – заявил Келлог.

    Он также отметил, что введенные администрацией предшественника Трампа ограничительные меры против России можно оценить на шесть баллов из десяти, в то время как контроль за соблюдением этих санкций заслуживает только три балла. По словам Келлога, администрация Трампа будет продолжать оценивать эффективность этих мер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    Келлог подчеркнул, что текущая стратегия связана с достижением прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, что требует тщательного рассмотрения всех возможных вариантов, включая санкции.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.


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    31 января 2025, 10:05 • Новости дня
    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    Захарова: У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта

    У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта, указала спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат на брифинге заявила, что у трех жертв авиакатастрофы в США обнаружены российские паспорта. Она также добавила, что информация по еще одному погибшему в данный момент проверяется и будет доступна в ближайшее время, передает «Российская газета».

    В Telegram-канале российской дипмиссии выразили глубокие соболезнования семьям погибших и заявили, что ожидают официальных данных от американских властей.

    «В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», – говорится в заявлении.

    Президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.


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    1 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы

    Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Вашингтон настаивает на проведении выборов на Украине к концу года, сообщило Reuters.

    Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (6)
    31 января 2025, 04:59 • Новости дня
    Вертолет в Вашингтоне помешал посадке самолета за день до катастрофы

    За сутки до авиакатастрофы вертолет мешал посадке рейса Republic Airways

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Republic Airways из Хартфорда в Вашингтон столкнулась с препятствием при посадке – вертолет вынудил самолет уйти на второй круг.

    За день до трагической авиакатастрофы в Вашингтоне, вертолет помешал посадке рейса авиакомпании Republic Airways, передает The Washington Post. Самолет, следовавший из Хартфорда, штата Коннектикут, был вынужден уйти на второй круг из-за внезапного появления вертолета на его пути.

    Вечером 29 января пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись возле вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из Канзаса, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых были участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Вертолет перевозил троих военнослужащих.

    После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Из воды были извлечены тела 28 погибших, и власти не рассчитывают найти выживших. Среди жертв оказались чемпионы мира по фигурному катанию в парах из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР, Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контакте с Россией по вопросу передачи останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смена диспетчеров в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    31 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп опроверг просьбы Си Цзиньпина по Тайваню

    Трамп заявил, что Си Цзиньпин не просил его отказаться от поддержки Тайваня

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня, подчеркнув, что такие вопросы не поднимались в их обсуждениях.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не просил его отказаться от поддержки Тайваня. В ответ на вопрос журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул: «Мы никогда не обсуждали это».

    Исторически Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, и Пекин постоянно заявляет о своих территориальных претензиях.

    США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с КНР, при этом продолжая поддерживать неофициальные контакты с Тайванем. США являются основным поставщиком вооружений на остров, что, по оценке МИД КНР, превысило 70 млрд долларов за несколько лет. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о намерении Вашингтона увеличить темпы поставок оружия Тайваню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами. Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel. На Тайване семерых отставных офицеров обвинили в создании «отрядов убийц» и шпионских сетей для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах.

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    31 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Трамп допустил рост пошлин на импорт из Канады и Мексики

    Трамп намерен ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что эти пошлины могут быть увеличены в будущем. «Это будет первого [числа], в субботу,» – сказал Трамп, подтверждая свое намерение.

    Трамп также отметил, что решение о введении пошлин на поставки нефти из Канады и Мексики пока не принято. По его словам, решение будет зависеть от цен на нефть и отношения к США со стороны этих стран. «Если на нефть установлена надлежащая цена, если они относятся к нам надлежащим образом… но они не поступают таким образом,» – добавил он.

    Президент США выразил уверенность, что стране не требуется закупать у Канады ни древесину, ни нефть, утверждая, что США фактически субсидируют Канаду на 175 млрд долларов в год и Мексику на 250-300 млрд долларов ежегодно.

    Ранее, 21 января, Трамп объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 10% на импорт из Китая. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых в США товаров и услуг, с совокупным объемом экспорта в США в 2023 году почти 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная резервная система США находится в режиме ожидания последствий от экономических мер, объявленных администрацией президента Дональда Трампа, сообщил председатель Джером Пауэлл. Министры иностранных дел и обороны Дании отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность Северного морского пути для развития России и отметил необходимость создания танкеров ледового класса.

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    31 января 2025, 04:48 • Новости дня
    Американским конгрессменам запретили использовать DeepSeek

    Конгрессменам США не разрешили пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek

    Tекст: Денис Тельманов

    Конгрессменам США запретили использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek из-за безопасности.

    Американским конгрессменам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek, сообщает Axios. В письме, адресованном департаментам Палаты представителей Конгресса США, говорится, что DeepSeek находится на рассмотрении и не разрешен для официального использования. Это ограничение вызвано опасениями по поводу безопасности данных.

    Ранее итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, сославшись на недостаточные ответы китайской компании о работе в Италии и несоответствие европейским нормативам. Представители китайского разработчика заявляют, что новая версия чат-бота R1 превосходит ChatGPT от OpenAI, хотя для ее создания было потрачено меньше средств.

    Рынки отреагировали на выпуск новинки: Nasdaq упал более чем на 3%, акции Nvidia, поставщика чипов для OpenAI, потеряли 16,86% стоимости. Агенство Bloomberg сообщило, что Microsoft и OpenAI подозревают несанкционированное получение китайской компанией технологий искусственного интеллекта OpenAI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский регулятор ограничил доступ к китайскому приложению DeepSeek из-за недостаточной информации о сборе и обработке персональных данных пользователей ограничил доступ.

    Wiz Research обнаружила утечку миллиона строк данных китайского стартапа DeepSeek, включая важные цифровые ключи и пользовательские истории запросов в ИИ-чатах.

    Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США, и эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов.

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    31 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил о переговорах России и США по авиакатастрофе в Вашингтоне

    Дипломаты России и США начали переговоры по авиакатастрофе с россиянами под Вашингтоном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США ведут дипломатические переговоры по авиакатастрофе под Вашингтоном, в которой погибли граждане РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он сообщил о начавшихся консультациях, отметив, что такие происшествия требуют взаимодействия на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

    По его словам, в случае трагедий с участием граждан других стран, уведомление осуществляется через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что в данном случае работа дипломатии направлена на координацию формальностей, связанных с доставкой тел погибших россиян на родину.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы над Потомаком оказались граждане России. При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил.

    Трамп заявил, что авиакатастрофу спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Президент США опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.

    В МИД России уточнили, что три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.

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    1 февраля 2025, 02:15 • Новости дня
    Власти извлекли самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета

    Следователи извлекли все самописцы из CRJ700 и Black Hawk, разбившихся над Вашингтоном

    Tекст: Максим Попов

    Все самописцы из столкнувшихся над Вашингтоном самолета и вертолета извлечены и находятся в хорошем состоянии, что позволит получить необходимую информацию для расследования.

    Следователи из Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, сообщило ТАСС. Как отметил представитель NTSB, самописцы находятся в «хорошем» состоянии, что позволит получить необходимые данные для расследования.

    Согласно его заявлению, из пассажирского самолета Bombardier CRJ700 были извлечены два самописца. Один из них фиксировал данные полета. Он в хорошем состоянии. Во второй самописец, который записывал разговоры пилотов, попала вода. Однако это не повлияет на ход расшифровки данных, отметил он..

    Что касается военного вертолета Black Hawk, его самописцы были объединены, и следователи уверены, что смогут получить все необходимые данные.

    Напомним,столкновение самолета и вертолета произошло в ночь на четверг в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту Black Hawk – три человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана после столкновения самолета с военным вертолетом. Президент США Дональд Трамп указывал, что вертолет Black Hawk сухопутных войск США превысил допустимую высоту полета в 200 футов перед столкновением с самолетом. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво объяснила ошибку пилота вертолета над Вашингтоном ярким светом.

    СМИ писали, что якобы управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне опытная женщина-пилот.

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