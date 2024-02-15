Карлсона восхитило метро в Москве

Карлсон восхитился станцией московского метро «Киевская»

Tекст: Антон Антонов

Карлсон считает, что оценка инфраструктуры является «одним из способов понять то или иное общество». Говоря о станции «Киевская», Карлсон отметил, что она «была построена Иосифом Сталиным» и «70 лет спустя» выглядит так, что «восхитила» журналиста, передает РИА «Новости».

«Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?» – сказал он.

Напомним, Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой город в США.