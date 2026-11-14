Пентагон пересмотрел планы по сокращению американских войск в Европе

Bloomberg: Пентагон решил урезать контингент США в Европе на 5 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Вместо вывода до 25 тыс. военнослужащих американское военное ведомство теперь обсуждает сокращение примерно на 5 тыс. человек, пишет Bloomberg.

На изменение планов повлияли рост оборонных расходов европейских стран в рамках НАТО и необходимость сохранять силы в Европе для поддержки операций на Ближнем Востоке.

Основная часть сокращений придется на Германию, где размещен крупнейший контингент США численностью 38 тыс. военнослужащих. При этом присутствие на восточном фланге альянса планируется усилить, а граничащие с Россией государства предложили взять на себя часть расходов.

Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Глава Пентагона Пит Хегсет должен представить соответствующие рекомендации 1 декабря. Ранее спецпредставитель американского лидера при НАТО Мэтт Уитакер заявлял об отсутствии планов масштабного сокращения. В прошлом году Конгресс ввел ограничения по численности контингента в Европе, запретив опускать этот показатель ниже 76 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Румынии Никушор Дан предложил оплачивать пребывание американских военнослужащих за счет национального бюджета.

Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил о завершении эпохи субсидирования Вашингтоном обороны Европы.

Хегсет заявил о начале самого масштабного со времен окончания Второй мировой войны пересмотра подходов к национальной безопасности в Вашингтоне.