Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года
«Вайб» признали словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру»
Портал «Грамота.ру» выбрал словом 2024 года термин «вайб», который набрал 256 голосов из 11 слов в шорт-листе, при этом «скуф» и «прилет» заняли второе и третье места соответственно.
Словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стало «вайб», сообщает ТАСС. Это слово опередило других финалистов – «скуф» и «прилет». В пресс-службе портала отметили, что выбор был сделан на основе голосования более 400 экспертов-филологов из разных городов России, которые оценили 11 слов, вошедших в шорт-лист.
Слово «вайб» получило 256 голосов, «скуф» – 229, а «прилет» – 124.
«Вайб» описывается как эмоциональное состояние или настроение, возникающее при взаимодействии с людьми или объектами. Хотя это слово уже давно вошло в обиход, его пока нет в официальных словарях. Однако, как отмечается на сайте «Грамота.ру», оно демонстрирует устойчивый рост популярности и уже «обрусело», легко образуя падежные формы и словообразовательные гнезда, такие как «вайбовый» и «завайбить».
Слово «скуф» используется для описания мужчины старше 35 лет с консервативными взглядами и бесперспективной работой, а «прилет» приобрело новое значение в контексте военных действий, обозначая удар одиночного снаряда.
Руководитель портала Константин Деревянко отметил, что тройка слов-лидеров отражает суровую реальность и надежды современного общества. Голосование было напряженным, но в итоге «вайб» вырвался вперед и больше не уступал позиции.
Слово-победитель будет добавлено в метасловарь портала, где специалисты подготовят его словарное толкование и примеры употребления. Портал «Грамота.ру» содержит около 5 млн статей, его аудитория превышает 17 млн человек в год, а количество ежемесячных просмотров достигает 7 млн. За 24 года работы справочная служба портала ответила на более чем 318 тыс. вопросов пользователей.
Ранее Институт Пушкина назвал слово 2024 года – «Пушкин» в честь 225-летия поэта.
Кембриджский словарь английского языка выбрал глагол «манифестировать» как самое популярное слово, которое искали почти 130 тыс. раз. А словарь Collins, публикуемый в Глазго, выбрал словом 2024 года «brat», присвоив ему новое значение, связанное с уверенным и независимым отношением к жизни благодаря популярности альбома британской певицы Charli XCX.