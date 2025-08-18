Кембриджский словарь включил слова из TikTok «skibidi» и «delulu»

Кембриджский словарь внес слова «skibidi», «delulu» и другие термины из TikTok

Tекст: Мария Иванова

Кембриджский словарь английского языка добавил слова «skibidi» и «delulu», которые получили популярность благодаря TikTok, передает ТАСС.

Обновление словаря иллюстрирует возрастающее влияние интернет-культуры и соцсетей на развитие английского языка. Составители отмечают, что новые термины имеют все шансы закрепиться в обиходе.

Руководитель лексической программы Кембриджского словаря Колин Макинтош заявил: «Интернет-культура меняет английский язык, и это восхитительно – наблюдать за этим процессом и фиксировать его в словаре». По его словам, добавление новых слов говорит о том, что лексикографы уверены в их жизнеспособности.

Слово «skibidi» Кембриджский словарь трактует как термин, отражающий вирусный, странный или комичный онлайн-контент. Его можно использовать как шутку или без определенного значения; в качестве примера приводится вопрос: «Чем таким skibidi ты занимаешься?»

Термин «delulu» – сокращенная форма слова «delusional» («бредовый», «оторванный от реальности») – означает веру в несуществующие вещи по собственному желанию. Примером употребления стало высказывание премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе: «delulu with no solulu» («иллюзии без решения»).

Вместе с этими терминами словарь пополнили такие слова, как «tradwife» (ироничное сокращение от «традиционная жена»), «broligarchy» (сатирическое обозначение группы друзей-олигархов у власти) и «inspo» (сокращение от «inspiration», то есть «вдохновение»).

